Yli puolet kansasta huolestunut energian hinnannoususta – suuri ero pieni- ja hyvätuloisten välillä

Yli puolet suomalaisista on huolestuneita sähkön ja muiden energiamuotojen hinnannousuista, arvioi valtioneuvoston teettämä Kansalaispulssi-kysely. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Valtaosa suomalaisista on tehnyt jonkinlaisia energiansäästötoimia, mutta kaikki eivät usko, että omilla toimilla voi vaikuttaa energian riittävyyteen.

Kansalaispulssi-kyselyn tarkoituksena on selvittää kansalaisten näkemyksiä esimerkiksi viranomaisten toiminnasta.

Sähkön ja muiden energianmuotojen hinnannousut huolestuttavat yli puolta suomalaisista, kun taas noin neljännes ei ole huolestunut asiasta.

Huolestuneisuuden määrä vaihtelee eri väestöryhmissä. Merkittävin ero näkyy eri tulotasojen välillä. Pienituloisista yli 70 prosenttia on huolissaan energian hinnannoususta, kun taas hyvätuloisista huolissaan on vain reilu kolmannes. Keskituloisista huolestuneita on hieman yli puolet.

MYÖS ASUMISMUOTO vaikutti asiaan. Esimerkiksi omakotitalossa asuvista huolestuneita on yli kaksi kolmasosaa, kun taas kerros-, pari- ja rivitalossa asuvista huolestuneita on noin puolet. Samanlainen jako näkyi asunnon lämmitysmuodon mukaan: eniten huolestuneita on suoran sähkölämmön käyttäjissä.

Vastaajan ikä- ja sukupuoli ei vaikuttanut merkittävästi siihen, kuinka huolissaan hän on sähkön ja muiden energiamuotojen kallistumisesta.

Valtaosa vastaajista arvioi, että heillä on tarpeeksi tietoa erilaisista energiansäästökeinoista.

Kaikki eivät olleet kuitenkaan varmoja, onko omilla säästötoimilla vaikutusta energian riittävyyteen. Noin puolet vastaajista uskoo sillä olevan vaikutusta, kun taas hieman alle kolmannes on eri mieltä.

LÄHES KAIKKI kyselyn vastaajat olivat kuitenkin tehneet jo ainakin joitakin toimia energian säästämiseksi. Yleisimmät säästökeinot ovat olleet suihkuajan lyhentäminen sekä sähkölaitteiden käytön vähentäminen. Näitä keinoja oli kokeillut hieman alle puolet vastaajista.

Muita suosittuja säästökeinoja olivat kodin sisälämpötilojen alentaminen sekä autoilun ja sähkösaunan käytön vähentäminen.

Vain neljätoista prosenttia vastaajista sanoi, ettei ollut tehnyt mitään energiansäästötoimia.

Kansalaispulssi-kyselyyn vastasi yhteensä 1 082 suomalaista. Kyselyssä painotettiin 15-74-vuotiaita mannersuomalaisia, ja se toteutettiin 7.9 – 12.9.