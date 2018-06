Yliluutnantti sai tuomion varastettuaan puolustusvoimilta 13,5 kg räjähdettä ja myytyään sitä verkossa – Asiantuntija: Jo 5-6 kiloa TNT:tä riittäisi pysäyttämään vaikka junan

Käräjäoikeus tuomitsi Puolustusvoimilta räjähteitä vieneen ja niitä verkossa myyneen Merisotakoulun yliluutnantin puolentoista vuoden ehdolliseen vankeuteen syyttäjän vaatimuksen mukaisesti.

Käräjäoikeuden mukaan mies anasti reilut 13,5 kiloa TNT-räjähdettä ja suuren määrän muun muassa rynnäkkökiväärin ja pistoolin patruunoita. Hän myi osan viemästään materiaalista Tor-verkossa. Tor-verkko piilottaa muun muassa käyttäjän sijainnin ja henkilöllisyyden.

Poliisin valeostossa kiinni jäänyt mies tunnusti oikeudessa myyneensä räjähdettä Tor-verkossa 8,6 kiloa. Koko määrä on takavarikoitu.

Syyttäjä totesi oikeuden tauolla STT:lle, että täyttä varmuutta kaiken materiaalin takaisin saannista ei ole.

– Minulla ei ole täyttä varmuutta siitä, onko kaikki saatu takaisin, eikä edes siitä, että mitä kaikkea on myyty. Jotakin vaarallista voi olla vielä häviksissä, syyttäjä Mikko Larkia sanoi.

Tuomio tuli törkeästä kavalluksesta, törkeästä palvelusrikoksesta, räjähderikoksesta ja törkeästä ampuma-aserikoksesta.

Käräjäoikeus otti huomioon rangaistusta korottavana tekijänä patruunoiden ja TNT-sotilasräjähteen vahingollisuuden ja vaarallisuuden väärissä käsissä. Käräjäoikeus määräsi miehen korvaamaan Puolustusvoimille viedyn omaisuuden arvona vajaat 6 000 euroa.

Osa räjähteistä löytyi miehen varustekaapista.

Oikeudessa kuultiin asiantuntijatodistajana Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen järjestelmäkeskuksessa työskentelevää järjestelmäinsinööriä. Hänen mukaansa viisi kuusi kiloa TNT:tä riittää tekemään merkittävää tuhoa, jos se räjäytettäisiin esimerkiksi metrossa.

– Se juna on sitten siinä. Se on sotilasräjähde, joka on tehty aiheuttamaan tuhoa, mies sanoi.

Puolustuksen mukaan yliluutnantti oli vienyt vain sen määrän, mitä oli myynytkin eli 8,6 kiloa räjähdettä. Noin viiden kilon ero tulee siitä, että osa tarvikkeista löytyi miehen lukitusta varustekaapista.

Puolustuksen mukaan tämä ei ollut anastettua omaisuutta, sillä kaappi sijaitsi Puolustusvoimien tiloissa ja räjähteitä oli mahdollista käyttää edelleen seuraavissa harjoituksissa.

Koska kaapissa ei saanut säilyttää määräysten mukaan räjähteitä, oli kyse syyttäjän mukaan siitä, että kaapissakin ollut materiaali oli jo anastettu eteenpäin myyntiä varten. Käräjäoikeus ei pitänyt puolustuksen väitteitä tältä osin uskottavana.

Puolustusasianajaja Olli Piipponen totesi oikeusistunnon jälkeen, että puolustus tyytyy tuomioon eikä aio valittaa hovioikeuteen.