Yliopistojen hallitusten puheenjohtajat huolissaan ministeri Kurvisen linjasta – vetoomuksen allekirjoittanut myös presidentti Halonen

Yliopistojen hallitusten puheenjohtajat ovat huolissaan tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen (kesk.) korkeakoulupoliittisesta linjasta. Kurvinen totesi Helsingin Sanomissa 8. marraskuuta, että korkeakoulutuksen keskittämisen aika on ohi ja nyt noudatetaan hajauttamisen linjaa.

”Käytännössä tämä tarkoittaa pienempiä koulutusyksiköitä hajautetusti eri puolelle Suomea korkeakouluilta kysymättä.” Yliopistojen hallitusten puheenjohtajat toteavat tiedotteessaan.

Tiedotteen allekirjoittajissa on myös Helsingin yliopiston hallituksen puheenjohtaja, presidentti Tarja Halonen.

”Ministerin viesti on erittäin huolestuttava. Korkeakoulupolitiikan pitkä, elinkeinoelämän ja korkeakoulujen itsensä tukema vahva periaate yli hallituskausien on ollut luoda vahvuusalueillaan kansainväliseen kärkeen yltävä korkeakoulujen verkosto. Tämä tarkoittaa autonomisia korkeakouluja ja omaan ydinosaamiseensa keskittyviä yksiköitä, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä muiden korkeakoulujen kanssa Suomessa ja kansainvälisesti. Periaate on ollut hyvä, ja korkeakoulujen profiilit ovat pysyneet selkeinä. Tutkimuksen ja koulutuksen korkeasta laadusta on pystytty huolehtimaan.”

”Kilpailijamaissamme tämä yhteys ymmärretään ja päätökset sekä panokset ovat sen mukaisia.”

Puheenjohtajat pitävät Kurvisen viestiä hämmentävänä myös siksi, että pääministeri Sanna Marin (sd.) on asettanut parlamentaarinen TKI-ryhmän turvaamaan nimenomaan hallituskausia pidemmän tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan rahoituksen. Ryhmän 8. marraskuuta järjestetyssä kuulemistilaisuudessa yksi vahva viesti oli tarve saada myös koulutukselle työrauha.

”Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) sekä laadukas koulutus ovat Suomelle elinehto. Ne luovat edellytykset kilpailukyvylle ja taloudellisesti kestävälle tulevaisuudelle, johon myös ihmisten hyvinvointi ja palvelut nojaavat.”

”Suomen vahvuus on erityisesti digitaalisten ja hiilineutraalin talouden teollisissa ratkaisuissa sekä muutosta tukevissa sosiaalisissa ja kulttuurisissa innovaatioissa. Korkeakoulujen rooli huippuosaajien ja tutkijoiden kouluttajana sekä ulkomailta rekrytoitavien opiskelijoiden ja tutkijoiden kotouttajana on keskeinen. Kilpailijamaissamme tämä yhteys ymmärretään ja päätökset sekä panokset ovat sen mukaisia.”

”Me emme voi kääntää kulkuamme pois tältä tulevaisuuspolulta.” Yliopistojen hallitusten puheenjohtajat vetoavat.

Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet:

Jannica Fagerholm, Hanken Svenska handelshögskolan

Tarja Halonen, Helsingin yliopisto

Sakari Kallo, Oulun yliopisto

Mikko Kosonen, Aalto-yliopisto

Heikki Lehtonen, Taideyliopisto

Hannele Niemi, Lapin yliopisto

Lea Ryynänen-Karjalainen, Itä-Suomen yliopisto

Tuomo Rönkkö, LUT

Ritva Viljanen, Turun yliopisto

Thomas Wilhelmsson, Åbo Akademi