Ylipormestari Vapaavuori riemuitsee ja ennustaa: ”Sote kaatuu kevään aikana”

Sote- ja maakuntauudistusta sinnikkäästi arvostellut Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) on tehnyt omat päätelmänsä eduskunnan perustuslakivaliokunnan perjantaisesta lausunnosta.

Hän viittaa Twitterissä muun muassa aikatauluun. Vapaavuoren mielestä valiokunnan lausunto ”antoi hyvän pohjan uudistuksen loppulaskennan käynnistämiselle.”

Eduskunnan toinen varapuhemies, Helsingin kaupunginvaltuutettu Tuula Haatainen (sd.) huomauttaa Vapaavuorelle omassa tviitissään, että ”vielä on tilaisuus tehdä kestävämpi sote-ratkaisu, joka ottaa mukaan myös Helsingin toimijana”.

– Oikeassa olet, ei onnistu ennen koulujen alkua, Haatainen vastaa Vapaavuorelle.

Arvioin että sote kaatuu kevään aikana. Aikataulussa ei pysytty kun kesä taitaa jo koittaa, mutta ennustetta ei tarvitse muuttaa. It is not over before the Fat Lady … PeVn lausunto antoi hyvän pohjan uudistuksen loppulaskennan käynnistämiselle! — Jan Vapaavuori (@Vapaavuori) 2. kesäkuuta 2018

Perustuslakivaliokunnan mielestä sote-uudistuksen suurimmat ongelmat liittyvät valinnanvapauden aikatauluun ja maakuntien rahoitukseen, sanoi valiokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie (vas.) perjantaisessa tiedotustilaisuudessa. Hänen mukaansa tarvittavat muutokset voidaan tehdä eduskunnassa eli sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

Perustuslakivaliokunta pitää lakiehdotusta viimekesäistä parempana, mutta siinä on kuitenkin Lapintien mukaan edelleen vakavia perustuslaillisia ongelmia ja useita korjattavia säännöksiä.

– Valinnanvapauslakiehdotuksen voimaantulon aikataulu on edelleen liian tiukka ja se voi johtaa hallitsemattomiin riskeihin jopa potilasturvallisuuden kannalta. Tämän vuoksi uudistusta on vaiheistettava palveluittain ja alueittain. Siirtymäkautta on myös olennaisesti pidennettävä, Lapintie sanoi.

Valinnanvapauden käyttöönottoon valmiit maakunnat voivat kuitenkin hakemuksen perusteella siirtyä uuteen järjestelmään ennen siirtymäkauden päättymistä.

Valiokunta: Maakuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus on riittämätöntä.

Perustuslakivaliokunta totesi perjantaina, että maakuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus on riittämätöntä etenkin poikkeustilanteissa. Tämän vuoksi lakia on välttämätöntä muuttaa siten, että se turvaa riittävien sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksen, valiokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie sanoi.

Perustuslakivaliokunnan mielestä valinnanvapausjärjestelmää ei ole myöskään syytä ottaa käyttöön ennen kuin on varmistuttu sen suhteesta EU:n valtiontukisääntelyyn, esimerkiksi niin, että valtioneuvosto notifioi säännöstön EU-komissiolle.

Perustuslakivaliokunnan mielestä sosiaali- ja terveysvaliokunnan on varmistuttava myös siitä, sisältyykö kapitaatiokorvauksen laskemiseen EU:n tietosuojan vastaista profilointia.

Lapintien mukaan varmasti osa muutoksista pystytään korjaamaan nopealla aikataululla, mutta suuria kysymyksiä ovat esimerkiksi tietosuoja ja EU-notifikaatio. Myös rahoituksen ratkaisu ja valinnanvapauden siirtymäkausi teettävät vielä paljon työtä.

”Hallituksen väitteet ovat nyt tyhjentyneet yksi kerrallaan.”

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtmanin mukaan perustuslakivaliokunnan lausunto on vakava paikka koko hallitukselle. Hallituksen sotemallin peruspilarit ovat menossa uusiksi ja on erityisen tärkeää laittaa merkille, että moni hallituksen mallin ongelmista on muita kuin perustuslaillisia.

– Hallituksen väitteet ovat nyt tyhjentyneet yksi kerrallaan ja nyt meni viimeisetkin kulmapultit. Opposition kritiikki on ollut perusteltua.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) tiedotti perjantaina julkisuuteen, että hallitus tutustuu lähipäivien aikana perustuslakivaliokunnan lausuntoon.

– Vaaditut korjaukset valmistellaan ministeriöissä. Sen jälkeen ne toimitetaan eduskunnalle vastineena.

– Uudistuksen etenemisen näkökulmasta on huojentavaa, että muutokset voidaan tehdä osana eduskuntakäsittelyä – toisin kuin vuosi sitten. Ensivaikutelmana näyttää myös siltä, että valinnanvapaudelle ja maakuntien rahoituskehykselle näytetään vihreää valoa, Sipilä kommentoi.

Sipilä toteaa, että soten maakunnallinen järjestämispohja läpäisi perustuslakivaliokunnan jo viime kesänä.

– Valiokunta korosti lausunnossaan maakuntien kansanvaltaista perustaa ja siihen nojautuvaa demokraattista päätöksentekoa.

Hallitus on Sipilän mukaan erittäin sitoutunut viemään uudistuksen maaliin.