Yllätys tiedotustilaisuudessa – Anna Maja Henriksson paljasti: ”Tämä on ihmisoikeusteko”

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kertoi tiedotustilaisuudessa hallitusohjelmasta, että hallitus aikoo uudistaa saamelaiskäräjälain vielä tämän vuoden puolella. Rane Aunimo Demokraatti

– Esitys tullaan antamaan vielä tämän vuoden puolella ja se tullaan antamaan Timosen työryhmän ehdotuksen perusteella yhteisymmärryksessä saamelaiskäräjien kanssa.

– Tämä on ihmisoikeusteko ja tämä on mielestäni mainitsemisen arvoinen asia. Mikään hallitus aikaisemmin ei ole onnistunut tässä ja Suomi on saanut lukuisia moitteita kansainväliseltä yhteisöltä.

Marinin hallituksen ajama saamelaiskäräjälain uudistus kaatui perustuslakivaliokunnassa helmikuussa.