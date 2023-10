Yllytetäänkö mielenosoituksissa Suomen juutalaisia vastaan? – ”siellä voi tulla ihmisten päähän mitä vain”

Turvallisuustilanteen vuoksi Helsingissä synagoga on suljettu muilta kuin seurakunnan jäseniltä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Helsingin juutalainen seurakunta aikoo tehdä rikosilmoituksen Gazan alueen siviileille tukea osoittaneesta mielenosoituksesta, joka järjestettiin Helsingissä viime maanantaina.

Seurakunnan puheenjohtajan Yaron Nadbornikin mukaan rikosilmoitus koskee kunnianloukkausta ja kiihottamista kansanryhmää vastaan. Hän kertoo mielenosoitusten herättävän huolta.

- Ne herättävät huolta siitä, että niissä yllytetään Suomen juutalaisia vastaan. Niissä katsotaan Suomen juutalaisia jotenkin osana Israelin hallintoa, ja se on todella pelottavaa. Erityisesti sen takia, että mielenosoitukset järjestetään keskustassa, lähellä meidän seurakuntaamme. Siellä voi tulla ihmisten päähän ihan mitä vain, Nadbornik sanoo.

Hän pelkää, että ”tilanne voi karata käsistä”, jos viranomaisia ei ole riittävästi turvaamassa mielenosoitusten rauhanomaisuutta.

Kukaan meistä Suomen juutalaisista ole päättämässä Israelin asioita.

NADBORNIKIN mukaan äärijärjestö Hamasin hyökättyä Israeliin on Helsingin juutalaiseen seurakuntaan kohdistunut ”ikävää viestintää”. Turvallisuustilanteen vuoksi Helsingissä synagoga päätettiin sulkea muilta kuin seurakunnan jäseniltä.

- Meillä on tietty protokolla, miten toimimme, ja uhan mukaan toimenpiteitä lisätään, Nadbornik sanoo.

Myös seurakunnan ylläpitämien koulun ja päiväkodin sulkemista voidaan joutua pohtimaan.

- Mahdollisuuksien rajoissa vaihtoehtona on toiminnan sulkeminen tilapäisesti, mikäli katsotaan, että uhka on liian suuri.

Nadbornikin mukaan juutalaisseurakuntien turvallisuus ympäri maailman heikkenee joka kerta, kun Lähi-idässä tilanne kiristyy.

- Näin on joka kerta. Mikä on tietysti todella outoa, koska eihän kukaan meistä Suomen juutalaisista ole päättämässä Israelin asioita.

HALLITUKSEN ensi vuoden budjettiesityksessä on varattu 400 000 euroa juutalaisseurakuntien turvallisuudesta huolehtimiseen osana yhdenvertaisuustiedonannon määrärahoja.

Tämän vuoden talousarviossa puolestaan juutalaisten seurakuntien turvallisuuden parantamiseen kohdistettiin 300 000 euroa. Nadbornikin mukaan summa nousee ensi vuoden budjetissa, koska saajia on aiempaa enemmän.

- Aiemmin vain Helsingin juutalainen seurakunta on ollut saajana. Nyt on muitakin, joten varmaan siitä syystä summa on noussut. Emme ole itse tietoisia siitä, että meille tuleva rahamäärä nousisi edellisistä vuosista.

Nadborkinin mukaan rahojen jaosta ei ole vielä kerrottu heille tarkemmin. Myös Turussa on juutalainen seurakunta.