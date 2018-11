Ylöjärven lukio tarjoaa opintoja yrittäjyydestä kiinnostuneille

Pirkanmaan sosialidemokraatit pitivät piirikokouksensa lauantaina Ylöjärvellä Koulutuskeskus Valon auditoriossa. Ylöjärven kaupungin tervehdyksen tilaisuuteen tuonut kaupunginjohtaja Jaakko Sorvanto esitteli kokousväelle koulutuskeskusta ja kaupungin tarjoamia koulutuspalveluita.

Sorvanto mainitsi erityisesti kaupungin lukion erikoistumisen yrittäjä -koulutukseen. Toinen yrittäjyyteen erikoistunut lukio löytyy Helsingistä. ”Linjan” ensimmäiset opiskelijat aloittivat elokuussa, vaikka yrittäjyyttä kaupungin lukiossa on painotettu aikaisemminkin.

Yrittäjyyteen liittyviä opintoja valinneilta nuorilta muita opintoja on vähennetty niin, että opiskelun kuuorma ei käy ylivoimaiseksi.

– Opinnot sisältävät myös sisäistä yrittäjyyttä; esimerkiksi esiintymistaitojen ja muidenkin työelämävalmiuksien opiskelua.

Ylöjärvellä menee hyvin

Kunnanjohtajan mukaan Ylöjärven kaupungilla menee hyvin. Niin kaupungin asukasluku kuin yritysten määräkin on kasvussa. Tämän vuoden tilinpäätös tulee olemaan ylijäämäinen.

– Alennamme kiinteistöveroa ja voimme kasvattaa käyttömenoja. Kaupungin palveluiden painopiste tulee olemaan varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.

Kaupunginjohtaja on tyytyväinen siihenkin, että Ylöjärven keskustan kehittäminen on saatu liikkelle. Kaupunkikeskustaa tiivistetään, mihin tähtävä kaavoitus on käynnistetty ja parhaillaan hyvässä vauhdissa.

– Teivon aluetta kehitetään yhdessä Tampereen kaupungin kanssa. Tavoitteena on moderni asuinalue.

Kaupunginjohtajan mukaan ensi vuonna 150 vuotta täyttävä Ylöjärvi on kiinnostunut raideliikenteestä; niin ratikasta kuin pääradan kehittämisestäkin.