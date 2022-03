Ympäristöministeri Emma Kari: Akuutin hädän hetkellä on voitava tukea viljelijöitä

Ympäristöministeri Emma Kari (vihr.) vaatii tukea suomalaiselle maataloudelle Ukrainan sodan myötä syntyneessä kriisissä. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Nyt akuutin hädän hetkellä meidän on voitava tukea viljelijöitä, jotta he saavat oikeudenmukaisen toimeentulon työstään. Samalla on kuitenkin tehtävä uudistuksia, jotka vahvistavat omavaraisuuttamme ja tukevat suomalaista työtä. Tästä vastuussa olemme me päättäjät. Kari kirjoittaa blogisssaan.

Hän muistuttaa ruoantuotannon olevan yksi huoltovarmuutemme kivijaloista ja osa turvallisuuspolitiikkaa.

– Viljelijöillä on siis merkittävä tehtävä koko Suomen turvallisuuden takaajina.

– Maataloudessa emme kuitenkaan ole omavaraisia. Olemme riippuvaisia fossiilisten polttoaineiden ja typpilannoitteiden ja niiden raaka-aineiden tuonnista. Yksi tällainen raaka-aine on maakaasu. Kun öljyn ja maakaasun hinta nousee, nousevat myös viljelijöiden kustannukset. Siksi Putinin aloittama hyökkäyssota kurjistaa myös suomalaisten viljelijöiden tilannetta.

Kulunut satovuosi on Karin mukaan ollut vaikea. Lannoitteiden öljyn hinnat nousivat eivätkä sääolot suosineet.

– Maataloudessa ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät ensimmäisten joukossa esimerkiksi äärevöityvinä sääilmiöinä.

Maatalouskoneet ja tilat käyttävät yhä huomattavan määrän polttoöljyä. Peltojen typpilannotteiden valmistuksessa käytetään maakaasua, ammoniakkia ja kaliumia.

– Kaikkia näistä on hankittu vielä Venäjältä.

– On selvää, että riippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista ja tuontilannoitteista ei voi katkaista yhdessä vuodessa, mutta on otettava askelia oikeaan suuntaan. Niin on tehtävä sekä viljelijöiden toimeentulon että Suomen huoltovarmuuden takia.

Kari mainitsee mahdollisina keinoina muun muassa biokaasun tuotannon tukemisen, kierrätyslannoitteiden ja viherlannoituksen käytön vahvistamisen, ravinteiden kierrätyksen ja kulutustottumusten muutoksen.