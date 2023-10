Yöllisiä iskuja Gazaan: Israelin armeija kertoi tehneensä 150 iskua ja tappaneensa yhden Hamasin komentajista

Israelin armeija kertoo iskeneensä 150 maanalaiseen kohteeseen Gazan alueen pohjoisosassa viime yön aikana. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Armeijan lausunnon mukaan iskut kohdistuivat ”terroristien tunneleihin, maanalaisiin taistelutiloihin ja muuhun maanalaiseen infrastruktuuriin. Tämän lisäksi useita Hamasin terroristeja tapettiin”.

Armeija kertoi jo aikaisemmin surmanneensa yhden äärijärjestö Hamasin komentajista, joka johti järjestön taistelijoiden ilma- ja lennokki-iskuja Israeliin.

- Yön aikana Israelin hävittäjät iskivät Asem Abu Rakabaan, Hamasin ilmaiskujen johtajaan. Abu Rakaba vastasi Hamasin lennokeista, riippuliitimistä, ilmatiedustelusta ja ilmapuolustuksesta. Hän otti osaa lokakuun 7. päivän joukkomurhan suunnitteluun ja komensi terroristeja, jotka soluttautuivat Israeliin riippuliitimillä. Hän oli myös vastuussa lennokkihyökkäyksistä Israelin armeijan valvontapisteisiin, Israelin asevoimat kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

Monet avustusjärjestöt ovat kertoneet menettäneensä yhteyden Gazassa oleviin työntekijöihinsä. Esimerkiksi Maailman terveysjärjestön WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kertoo viestipalvelu X:ssä, ettei Gazassa oleviin WHO:n työntekijöihin, terveydenhuoltoon tai humanitaaristen kumppaneiden edustajiin saada yhteyttä.

Myös esimerkiksi Lääkärit ilman rajoja -järjestö sanoo, ettei joihinkin kentällä oleviin palestiinalaiskollegoihin saada yhteyttä. Vastaavanlaisia viestejä ovat julkaisseet useat muutkin alueella toimivat avustusjärjestöt, kuten Save the Children.

Lisäksi lukuisat mediat ovat kertoneet menettäneensä yhteyden Gazassa oleviin toimittajiin ja yhteyshenkilöihin. Kansainvälisissä medioissa on myös kerrottu ihmisistä, joiden viestit ja puhelut eivät tavoita Gazassa olevia läheisiä. Esimerkiksi Skotlannin pääministeri Humza Yousaf on kertonut X:ssä, ettei hän perheineen tavoita Gazassa sodan keskellä olevia sukulaisiaan.

Perjantaina illalla Israelin asevoimien tiedottaja, amiraali Daniel Hagari sanoi Israelin laajentavan maaoperaatiota Gazassa. Myöhemmin äärijärjestö Hamasin aseellinen siipi kertoi taistelevansa Israelin joukkoja vastaan kahdella alueella Gazassa.

Hamasin mukaan Israelin maaoperaatio on käynnissä Beit Hanounissa Gazan pohjoisosassa sekä Bureijissä Gazan keskiosassa. Israelilainen Haaretz-lehti on uutisoinut myös Gazan asukkaiden raportoineen Israelin saapumisesta Gazan kaistan pohjoisosaan.

Tietoja ei ole vahvistettu.

BBC kertoi palestiinalaisen tietoliikenneyhtiö Paltelin julkaisseen sosiaalisessa mediassa lausunnon, jonka mukaan kaikki internetpalvelut oli täysin keskeytetty Gazan kaistalla.

Myös muun muassa internetin vapautta eri maissa seuraavan NetBlocks-yhtiön havainnot tukevat väitettä yhteyksien katkeamisesta. Yhtiö kertoi puoli kahdeksan aikaan illalla viestipalvelu X:ssä, että reaaliaikaisen verkkodatan mukaan internetyhteydet näyttävät romahtaneen Gazassa perjantaina.

Gazaa hallitseva Hamas on väittänyt Israelin katkaisseen alueen tietoliikenteen sekä suurimman osan internetyhteyksistä. Michael Lynk, entinen YK:n erityisedustaja miehitetyillä palestiinalaisalueilla, on sanonut al-Jazeeralle, että yksi syy viestintäyhteyksien katkaisulle on se, että Israel pyrkii sulkemaan maailman silmät siltä, mitä Gazassa tapahtuu.

Myös ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch on varoittanut tiedonkulun katkeaminen aiheuttavan riskin, että julmuuksia tapahtuu piilossa. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International on puolestaan huomauttanut, että nyt tiedon ja todisteiden hankkiminen siviileihin kohdistuvista sotarikoksista ja ihmisoikeusrikkomuksista on entistäkin vaikeampaa. Amnestyn tiedotteessa kerrotaan, että Gazassa oleviin kollegoihin ei saa enää yhteyttä.

Siviilien tilanne Gazassa on erittäin vaikea, ja esimerkiksi YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on aiemmin sanonut olevansa syvästi huolissaan kansainvälisen humanitaarisen oikeuden selvistä loukkauksista Gazassa. Israel on katkaissut vesi-, ruoka-, polttoaine- ja energiatoimitukset Gazaan, ja alueella on esimerkiksi täytynyt sulkea sairaaloita polttoainepulan vuoksi.

USEAT mediat ovat kertoneet Israelin iskeneen voimakkaasti Gazan pohjoisosiin perjantai-illan aikana. Uutistoimisto AFP:n mukaan Israelin armeija sanoi tekevänsä Gazan kaistalle ”jatkuvia iskuja”, joiden kohteena on Hamas.

Hamas kertoi vastanneensa iskuihin ampumalla ”ryöpyn” raketteja Israelia kohti.

- Kehotamme arabi- ja muslimimaita sekä kansainvälistä yhteisöä kantamaan vastuuta ja toimimaan välittömästi kansaamme kohdistuvien rikosten ja verilöylyjen lopettamiseksi, Hamas sanoi lausunnossaan.

Israelin armeija kertoi aiemmin perjantaina lausunnossaan, että se oli tehnyt kuluneen vuorokauden aikana kohdennettuiksi kutsumiaan hyökkäyksiä Gazan kaistan keskiosaan ja iskenyt kymmeniin Hamasin kohteisiin. Hyökkäyksissä oli maavoimien lisäksi mukana hävittäjiä ja drooneja.

Israelin armeijan mukaan hyökkäysten kohteina olivat panssarintorjuntaohjusten laukaisupaikat, Hamasin sotilaalliset komento- ja valvontapaikat sekä Hamasin taistelijat. Lausunnossa todetaan, että Israelin joukot poistuivat alueelta toiminnan päätyttyä eikä Israelin sotilaita loukkaantunut hyökkäyksissä.

Israelin asevoimat teki Gazan pohjoisosaan myös torstain ja perjantain välisenä yönä maaoperaation, jossa käytettiin panssarivaunuja ja jalkaväkeä.

Viimeaikaiset hyökkäykset tehtiin sen jälkeen, kun pääministeri Benjamin Netanjahu toisti aiemmin tällä viikolla Israelin valmistautuvan maahyökkäykseen Gazaan.

Hannu Aaltonen, Anne Salomäki, Minja Viitanen / STT