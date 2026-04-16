Politiikka
16.4.2026 12:33 ・ Päivitetty: 16.4.2026 12:33
Youssef Zad nousee SDP:n eduskuntaryhmän ekonomistiksi
Youssef Zad on nimitetty sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ekonomistiksi.
Zad on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Hän siirtyy tehtävään Suomen startup-yhteisöstä.
Asiasta tiedottaa SDP:n eduskuntaryhmä.
– Olemme päättäneet vahvistaa tiimiämme nimenomaan innovaatio- ja kasvupolitiikan osalta. Suomi tarvitsee aiempaa nopeampaa talouskasvua ja uskomme, että Youssefin osaaminen startup- ja kasvuyrityskentästä on yksi tärkeä osa tätä tavoitetta, pääsihteeri Rami Lindström kertoo.
Zad on työskennellyt aiemmin myös Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:ssä.
