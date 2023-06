”YouTuben videosta oppii käyttämään siivouskonetta” – siivoojien työn tekee vaaralliseksi kiire ja huono perehdytys

Kiire tai aikataulupaine, yksintyöskentely ja puutteellinen perehdytys työturvallisuuteen ovat suurimmat turvallisuutta uhkaavat tekijät siivoojien työssä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Tämä selviää Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n kyselystä.

PAMin jäsenistä 55 ja JHL:n jäsenistä 53 prosenttia vastasi kiireen ja aikataulupaineen yhdeksi suurimmaksi turvallisuuteen liittyväksi puutteeksi. Toiseksi yleisin puute oli yksintyöskentely, jonka mainitsi lähes joka kolmas kyselyyn vastannut siivooja.

”Kiireessä erilaiset tapaturmien riskit kasvavat, liukastuminen, portaissa kompastuminen, raskaiden tavaroiden/roskasäkkien kantaminen. Yksin ollessa voi kaatuessa joutua odottamaan useita tunteja, ennen kuin joku sattuu paikalle”, kyselyyn vastannut siivooja vastasi.

JHL:n jäsenistä 17 prosenttia ja PAMin jäsenistä 24 prosenttia tunnisti puutteita työturvallisuusperehdytyksessä eli siinä, miten opastetaan koneiden ja kemikaalien käyttöön ja ergonomisiin tapoihin tehdä töitä. Myös koneiden ja muiden työvälineiden turvallisuudessa sekä suojavälineissä on kyselyn perusteella puutteita.

TYÖTURVALLISUUSLAIN mukaan työnantajan on perehdytettävä työntekijät.

– On tärkeää muistaa perehdyttää työntekijä, ei ainoastaan työn sisällöstä, vaan myös siitä, miten työ tehdään turvallisesti ja terveellisesti. Pitkässä juoksussa väärin opitut työskentelytavat aiheuttavat haittaa työkyvylle tai pahimmillaan tapaturmia. Jokaisen työntekijän yksilölliset edellytykset on huomioitava perehdytyksessä, PAMin työympäristöasiantuntija Erika Kähärä toteaa tiedotteessa.

”Jatkuvan kiireen vuoksi turvallisuusperehdytykseen ei anneta tarpeeksi aikaa ja odotetaan, että vain yhden perehdytyksen jälkeen työntekijä muistaa kaiken opetetun.”

”Uusia työntekijöitä ei perehdytetä tarpeeksi. Työergonomiaperehdytystä ei ole ja koneiden käyttöön liittyen voi katsoa vapaa-ajalla YouTubesta videon niin oppii käyttämään siivouskonetta”, kaksi siivoojaa kertoo kyselyssä.

JHL:N työelämäasiantuntija Merja Hyvärinen muistuttaa, että hyvä perehdytys on turvallisen työn edellytys.

– Yksin katsottu video ei täytä työturvallisuuslaissa edellytettyä perehdytystä, eikä työhön perehtymistä tehdä vapaa-ajalla, vaan työaikana. Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on perehdytettävä työntekijät työhön ja työolosuhteisiin sekä työvälineiden oikeaan käyttöön ja turvallisiin työmenetelmiin.

Kyselyyn vastanneista PAMin jäsenistä vain 19 prosenttia kertoi, ettei ole kohdannut turvallisuuteen liittyviä puutteita. JHL:n jäsenistössä turvallisuustilanne on kyselyn perusteella parempi, sillä 26 prosenttia vastasi, ettei ole kohdannut turvallisuuteen liittyviä puutteita.

”Omassa työkohteessani on hyvin vähän turvallisuuteen liittyviä epäkohtia. Kaikista mahdollisista asioista on tehty turvallisuushavainto ja asiakas on pyrkinyt korjaamaan epäkohdat mahdollisimman pian”, siivooja kuvailee vastuullisesti toimivaa työkohdetta kyselyssä.

Liitot huomauttavat, että siivoustyön tilaajan tai ostajan kannattaakin olla tietoinen vastuullisen siivoustyön teemoista.

Tänään vietetään kansainvälistä Oikeutta siivoojille -päivää. PAMin ja JHL:n järjestämiä tapahtumia on Helsingin Kansalaistorilla ja Tampereen Sorin aukiolla kello 15-18.