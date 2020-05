Yrittäjien pääekonomistilta rajut rätingit pöytään: ”Sopeutus tulee aloittaa välittömästi kriisin jälkeen”

Koronakriisin taloudellisia vaikutuksia selvittänyt työryhmä on saanut työnsä valmiiksi. Ryhmää johti työelämäprofessori Vesa Vihriälä. Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen sanoo, että raportti on kokonaisuudessaan tasapainoinen ja käsittelee oikeita asioita.

”Halutaan tai ei, kriisin luonne huomioiden yritysten pelastaminen on talouspoliittisissa valinnoissa tärkeintä. On jo nähty, että kriisi iskee kaikkiin yrityksiin: työnantajayrityksiin, yksinyrittäjiin, kaikkiin toimialoihin, vienti- ja kotimarkkinoilla toimiviin yrityksiin, ”perusyrityksiin” ja myös ”tähtiyrityksiin”.”

Konkurssiaalto kannattaa välttää

Kuismanen huomauttaa blogissaan, että jos yrityskannassa tapahtuva tuho päästetään suureksi, se tarkoittaa pitkää ja raskasta sopeutumista ja vääjäämättä hyvinvoinnin alenemista.

”On siis monessakin mielessä kustannus-hyöty- näkökulmasta järkevää välttää konkurssiaalto. Kriisivaiheen jälkeen tuotanto saadaan nopeasti palautettua kysyntää vastaavalle tasolle ja työntekijöillä on mahdollisuus palata nopeasti ammattiaan vastaaviin työtehtäviin. Argumentit luovasta tuhosta ja siitä, että antaa vahvimpien selvitä eivät ole relevantteja tällaisen kriisin kohdatessa.”

Kuismanen näkee, että lyhyellä aikavälillä velkaantuminen on perusteltua.

”Raportissa todetaan, että sopeutus tulee aloittaa viimeistään 2023. Sopeutus tulee aloittaa välittömästi kriisin jälkeen. Sopeutus ja elvytys eivät sulje toisiaan pois. Julkisen sektorin menorakenteen ja tason kriittinen tarkastelu on itse asiassa entistäkin tärkeämpää heti kriisin jälkeen. Taustalla oleva demografinen muutos ja sen vaatimat rakenteelliset muutokset eivät ole kadonneet.”

Kuismanen arvostelee hieman sitä, että yksityiskohtaisten toimenpiteiden puolesta raportin anti jää kevyeksi.

”Tämä on ymmärrettävää, sillä aikataulu oli tiukka. Yleiset havainnot työmarkkinoiden, koulutuksesta ja tutkimuksesta ja innovaatiopolitiikasta ovat hyviä ja kannatettavia. Yksityiskohta joka raportista sietää nostaa esille on seuraava: ”Paikallisen sopimisen ja työntekijöiden osallistumisen edistäminen niin, että palkkojen suurempi joustavuus tukee työllisyyden säilymistä korkealla tasolla talouden kohdatessa erilaisia sokkeja.” Tämä on tärkeä viesti. Sokkeja, ja varsinkin negatiivisia, tulee vielä monia.”