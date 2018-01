Yrittäjien Pentikäinen Sipilän lammas-lausunnosta: ”Ehkä se oli motivoivaa alkiolaista retoriikkaa”

Keskustalainen pääministeri Juha Sipilä (kesk.) puolusti Radio Suomen pääministerin haastattelutunnilla oppositiosta voimakkaasti kritisoitua työttömyysturvaa leikkaavaa aktiivimallia. Samalla Sipilä ilmoitti pitävänsä ”suomalaisia, joilla menee paremmin tai yrityksiä ja työnantajia kyllä lampaina”, jos ne eivät löydä 200 000 ihmiselle joka toinen viikko kolmen tunnin työjaksoa.

Sipilän kommentti närkästytti yrittäjiä, ainakin muoviosia valmistavan Plastep Oy:n toimitusjohtajan Kristiina Ketomäken, joka reagoi tiukasti Helsingin Sanomien mielipidepalstalla.

– Tekeekö minusta lampaan se, että en välttämättä pysty tarjoamaan muutaman tunnin pätkätöitä, Ketomäki kirjoitti.

– Työpaikat eivät ole muutaman tunnin pysäkkejä eivätkä työntekijät pysäkeille heitettäviä säkkejä. Yrityksessämme me koulutamme henkilöistä omalla kustannuksellamme ja kehitämme toimintaa, jotta pärjäisimme globaalissa kilpailussa. Näin kuuluu tehdä. Lisäksi huolehdimme joka ikisestä velvoitteesta, joka yrityksiä koskee ja joita yrityksille asetetaan koko ajan lisää. Palkkiona tästä toiminnasta kuulen olevani lammas, hän jatkoi.

Suomen yrittäjien hallitus aktiivimallista: Paikallaan muttei Suomen tarvitsema.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäisen mukaan heille ei ole tullut palautetta Sipilän lammas-lausunnnosta.

– En ole kuullut lammaspuheita. Aktiivimallia käsiteltiin tiistaina Yrittäjien hallituksessa. Todettiin, että se on paikallaan, mutta ei ole sellainen rakenteellinen uudistus, jota Suomi ja sen työmarkkinat tarvitsevat. Odotamme, että hallituksessa ei olla lampaita vaan tehdään myös hallitusohjelmaan kirjattuja kunnon työmarkkinareformeja torikokouksista huolimatta. Sillä tavalla saamme työllisyysasteen kunnolla nousuun ja hyvinvointivaltio voi säilyä, Pentikäinen sanoo.

Näettekö itse, että yritykset ja työnantajat ovat lampaita, jos 200 000:lle ei löydy joka toinen viikko kolmen tunnin työjaksoja?

– En. Ehkä se oli Sipilältä motivoivaa alkiolaista retoriikkaa, Pentikäinen kuittaa.

– Joissakin yrityksissä on mahdollisuuksia, mutta tuskin jokaiselle työttömälle löytyy kolmen tunnin jaksoja. Ymmärsin, että pääministeri tarkoitti muitakin mahdollisia työnantajia kuin yrityksiä, esimerkiksi kotitalouksia ja järjestöjä.

”Aktiivimalli ei sinänsä lisää yritysten mahdollisuuksia tarjota työtä.”

Pentikäinen toteaa, että monen työtehtävät edellyttävät peruskoulutuksen lisäksi perusteellista perehtymistä, ja se voi viedä viikkoja tai jopa pidempään.

– Aktiivimalli ei sinänsä lisää yritysten mahdollisuuksia tarjota työtä. Yritysten mahdollisuudet työllistää kasvavat, kun markkinoilla on kysyntää ja yrittäjillä on uskallusta ja resursseja investoida ja rekrytoida. Kun talous kasvaa, useammat pystyvät onneksi työllistämään enemmän, mikä näkyy tilastoissa, Mikael Pentikäinen sanoo.

Työvoimapulatilanteissa, joita yritykset kohtaavat entistä useammin, malli voi hänen mielestään auttaa.

– Olen myös kuullut, että aktiivimalli on aktivoinut työttömiä ja yrityksiin on tullut yhteydenottoja, mikä on tervetullutta. On ilmoittauduttu muun muassa sijaislistoille. Näyttää, että malli ei ole vailla vaikutuksia, hän uskoo.

– Työttömyys on Suomen viheliäisin ongelma ja monelle inhimillinen tragedia. Kaikki keinot sen taittamiseksi ovat tarpeen. Siksi pidän aktiivimallia tarpeellisena, mutta ei se yksin ratkaise mitään. Pitäisi olla rohkeutta tehdä kunnon reformeja, mutta niitä taidetaan vastustaa vielä hanakammin – muun muassa Hakaniemessä. On myös hyvä muistaa, että aktiivimalli on valtaosalle työttömistä parannus, ei heikennys, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja näkee.