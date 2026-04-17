17.4.2026 08:23 ・ Päivitetty: 17.4.2026 08:23
Yrittäjiltä nyrkki pöytään – energiatukea pikimmiten
Suomen yrittäjät (SY) vaativat Petteri Orpon (kok.) hallitusta tuomaan eduskuntaan välittömästi esityksen ammattidieselistä. Järjestö perustelee vaatimustaan Lähi-idän kriisin vaikutuksilla.
Yrittäjien mukaan Lähi-idän kriisin vaikutuksista raportoi 39 prosenttia pk-yrityksistä.
– Kriisi iskee yrityksiin lujaa. Kustannukset nousevat, ja harva pystyy viemään niitä täysin hintoihin. Epävarmuus lisääntyy. Hallituksen pitää tuoda ammattidieselistä esitys eduskunnalle pikimmiten, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo SY:n tiedotteessa.
Vain neljä prosenttia yrityksistä on järjestön mukaan pystynyt siirtämään nousseet kulut kokonaan hintoihin. Yrityksistä 51 prosenttia ei ole voinut siirtää kustannuksia lainkaan ja 39 prosenttia osin. Kysymys kustannusten viemisestä hintoihin esitettiin yrityksille, jotka ilmoittivat Lähi-idän sodan vaikuttaneen toimintaansa.
– Erityisen voimakkaasti kriisi vaikuttaa alkutuotantoon, jossa vaikutuksista kertoo 63 prosenttia vastaajista. Teollisuudessa, kaupassa ja rakentamisessa hieman yli puolet pk-yrityksistä kertoo kriisin vaikuttaneen.
Yrityksen toimintaan on vaikuttanut energian hinnan nousu (42 prosenttia vastaajista), logistiikan kustannusten nousu (34 %) ja raaka-aineiden kallistuminen (27 %). Lisäksi neljäsosa yrityksistä kertoo epävarmuuden vähentäneen tilauksia.
YRITTÄJISTÄ 67 prosenttia kannattaa ammattidieselin kaltaista veronpalautusta yrityksille, joihin vaikutukset osuvat. Solidaarisuutta löytyy SY:n mukaan kärsijöille.
– Ammattidiesel olisi tähän sopiva, kohdennettu tukimuoto. Se on tärkeä raskaalle kuljetuskalustolle, jotta polttoaineen hinnan nousu ei muodostu kohtuuttomaksi, johtaja, pääekonomisti Päivi Puonti Yrittäjistä sanoo.
Puonti korostaa, että Suomella ei ole varaa laajamittaisiin energiatukiin, vaan tuki on kohdistettava niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Laajat tuet olisivat myös omiaan lisäämään energiankäyttöä.
– EU-maissa on laitettava jäitä hattuun valtiontuissa, koska se vääristää kilpailua. Myös unionin on pidettävä kärsivällisesti tämä linja, jotta kilpailuympäristö on tasapuolinen Euroopassa.
Lähi-idän kriisi luo paineita hallitukselle auttaa yrityksiä ensi viikon kehysriihessä.
– Kehysriihessä hallituksen on huolehdittava toimintaympäristöstä: yritysverotusta ei pidä kiristää, yritysten rahoitus on varmistettava ja selvitys työajan pidentämisestä on aloitettava, Puonti sanoo.
