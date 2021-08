”Yrittäjyys houkuttelee nyt enemmän kuin ennen” – uusia yrityksiä perustettiin aiempaa ahkerammin

Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan uusia yrityksiä rekisteröitiin tammi-toukokuun aikana 23 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Uusyrityskeskusten kautta uusia yrityksiä syntyi tammi-kesäkuun aikana kolmannes enemmän kuin vuonna 2020. DEMOKRAATTI Demokraatti

Uusyrityskeskus arvioi tiedotteessa, että yrittäjyysinto on kasvanut tasaisesti eri puolilla Suomea. Uusyrityskeskusten tarjoamassa yritysneuvonnassa käyneistä asiakkaista 67 prosenttia perusti yrityksen, kun yleensä neuvonnan käyneistä noin puolet päätyy yrittäjiksi. Kaikkiaan tammi-kesäkuun aikana yritysneuvonnan kautta perustettiin 3 420 uutta yritystä, mikä on 34 prosenttia enemmän kuin vuoden 2020 vertailujaksolla ja kaksi prosenttia enemmän kuin ennen koronaa vuonna 2019.

– Yrittäjyys houkuttelee nyt enemmän kuin ennen. Ja koska aiempaa suurempi osuus neuvontaan tulleista asiakkaista on perustanut yrityksen, niin yrittäjyysinto on myös konkretisoitunut yrittäjyydeksi. Se on äärimmäisen hyvä uutinen tässä ajassa, jossa korona vieläkin kurittaa yrityksiä ja maamme taloutta, Suomen Uusyrityskeskukset ry:n hallituksen puheenjohtaja Anssi Kujala sanoo tiedotteessa.

Uusyrittäjyyskeskuksen mukaan kiinnostus yritysneuvontaa kohtaan on kasvanut. Neuvonnassa kävi 23 prosenttia enemmän uusia asiakkaita kuin vuotta aikaisemmin. Uusyrityskeskusten toimitusjohtaja Susanna Kallama kertoo tiedotteessa, että asiakaskunnassa on havaittavissa myös entistä enemmän varautumista.