”Yrityskohtaisuus ei ole vaihtoehto” – AKT:n johtoon valittu Ismo Kokko puolustaa valtakunnallisia tessejä

Ismo Kokko, 51, on valittu Auto- ja kuljetusalan työntekijäliiton puheenjohtajaksi. Valinnan teki Tampereella kokoontunut AKT:n edustajakokous.

Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin palkkasihteerinä toiminut Jarkko Arpula, 52, ja toiseksi varapuheenjohtajaksi ympäristönhuoltotyötekijä Niko Blom, 35.

Kokko siirtyy tehtävään liiton vt. puheenjohtajan tehtävästä. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri, ja on työskennellyt aiemmin Palvelualojen ammattiliitossa, palkansaajakeskusjärjestö SAK:ssa, Teollisuuden palkansaajissa ja Insinööriliitossa.

– Hyvältä tuntuu. AKT on yksi merkittävimmistä suomalaisista liitoista, ei tämä pikku homma ole. Meillä on iso tehtävä, iso vastuu jäsenkunnan työelämästä, Kokko kommentoi valintoja tiedotteessa.

Hän linjaa työmarkkinasyksyn peruslähtökohdaksi valtakunnalliset työehtosopimukset.

– Yrityskohtaisuus ei ole AKT:lle vaihtoehto, siinä työnantajakentän iso motiivi on vain pilkkoa edunvalvontaa. AKT:n pitää olla edelleen terävä edunvalvonnassa.

Kokko nostaa esiin tärkeiksi tavoitteiksi työehtosopimusten yleissitovuuden ja luottamusmiehen aseman.

– Myös meillä niin kuin muillakin on tärkeää, miten saadaan nuoremmat työntekijät järjestäytymään ammattiliittoihin ja saadaan heidän kanssaan kommunikoitua. AKT on kokoaan suurempi liitto. Se myös velvoittaa, että meidän pitää liittona tulla näkyviin muulla tavoin kuin aikaisemmin, satsata positiiviseen näkymiseen. Ja jos nuorista puhutaan, pitää mennä kanaviin, joita he käyttävät. AKT:n on aika mennä tiktokkiin.

”Kovaa jalkatyötä, sitä vain pitää tehdä.”

Varapuheenjohtajista Jarkko Arpulan tausta on ahtaajana ja pääluottamusmiehenä Stevecolla Kotkassa. Hän vastaa jatkossa järjestötyökentästä.

– Kovaa jalkatyötä, sitä vain pitää tehdä, tästä se vasta alkaa.

Toisen varapuheenjohtajan Niko Blomin tausta on Hurrikaanit Ympäristöhuollon pääluottamusmiehenä Helsingissä. Koulutukseltaan hän on yhteisöpedagogi.

– On tosi hyvä fiilis, pääsee työskentelemään sen asian eteen, minkä kanssa haluaa, saada järjestö toimintakuntoon ja tulla näkyviin myös nuorten parissa.

Hänelle tärkeää on entistä avoimempi toiminta, jossa osallistetaan jäsenet mukaan.

Milloin muutokset näkyvät? Kokon mukaan edessä on neljän vuoden homma. Hän toivoo, että uusi hallitus saa monta asiaa paremmalle tolalle.

– Perustehtävä on kuitenkin neuvotella uusia sopimuksia. Jäsenistössä ja henkilökunnassa on myös osaamista, se pitää tunnistaa ja ottaa käyttöön.