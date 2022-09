”Yritysten tilanne jatkuu haastavana” – näin elinkeinoelämän edustajat kommentoivat budjettiriihen päätöksiä

Hallituksen budjettiriihen lopputulosta kommentoineet työnantajia ja elinkeinoelämää edustavat järjestöt ovat yhtä mieltä siitä, että hallituksen talousarvioesityksessä positiivista ovat tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI) liittyvät päätökset. DEMOKRAATTI Demokraatti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK pitää uudistumisen ja tulevan kasvun kannalta tärkeänä, että TKI-rahoitusta uhannut leikkaus on peruttu ja verokannustin otetaan käyttöön. Verokannustimesta kiittävät tiedotteissaan myös Keskuskauppakamari, Suomen yrittäjät, Palvelualan työnantajat Palta ja Kaupan liitto.

Palta ja Keskuskauppakamari nostavat esiin kuitenkin myös TKI-verokannustimen kehitystarpeen. Palta odottaa verokannustimen kehittämistä siten, että se mahdollistaa paremmin myös digikehitystä koskevat panostukset.

”Palveluyritykset ja niiden tuottamat innovaatioiden kaupalliset sovellutukset jäävät usein nykyisten t&k-kannustimien ulkopuolelle Suomessa, mikä on omiaan hidastamaan digi- ja tuottavuuskehitystä”, Palta perustelee tiedotteessa.

“TKI-kannustin on erittäin tervetullut, mutta lausuntokierroksella olevaa esitystä pitää vielä yksinkertaistaa ja selkeyttää TKI-kannustimen käytettävyyden parantamiseksi ja täysimääräisen hyödyntämisen varmistamiseksi”, Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi sanoo.

”Rakenteelliset ja työllisyyttä tukevat toimet ovat jääneet kriisien varjoon”

PALTA OLISI odottanut budjettiriihestä työvoimapulaa helpottavia päätöksiä, kuten ansiotuloveron keventämistä kaikissa tuloluokissa ja työn ylimmän marginaaliveroasteen alentamista. Myös työhön johtavan maahanmuuton sujuvoittamiseksi olisi tarvittu mielipiteitä.

”Palta jäi kaipaamaan päätöstä esimerkiksi ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnasta luopumisesta sekä lisärahoitusta Maahanmuuttovirastolle lupahallinnon henkilöstön vakinaistamiseksi.”

Myös Kaupan liiton mielestä työperäistä maahanmuuttoa on lisättävä kiireesti. Kaupan liitto ilmaisee pettymyksensä myös siihen, ettei budjettiriihessä puututtu Suomen rakenteellisiin ongelmiin.

“Suomessa työn hinta on korkea verrattuna palkansaajan ostovoimaan, eikä tätä liian leveän ja palvelualoilla jopa moninkertaisen verokiilan ongelmaa alettu ratkoa. Myös työttömyysturvaan ja työnteon kannustimiin liittyvät rakenteelliset ongelmat jätettiin huomiotta”, Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi moittii tiedotteessa.

Kaupan liiton mukaan ansiotuloverotuksen tasainen keventäminen olisi sekä lieventänyt kannustinloukkuja että tukenut ostovoimaa.

“Varhaiskasvatusmaksujen pysyvä keventäminen on kuitenkin positiivinen toimi, jolla sekä tuetaan lapsiperheitä että lievennetään kannustinloukkuja,” Kiviniemi sanoo.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies katsoo, ettei hallitus kyennyt tekemään merkittäviä työllisyyspäätöksiä.

”Sellainen olisi ollut esimerkiksi työttömyysturvan porrastaminen. Päivähoitomaksujen alentaminen ja korotetun työmatkavähennyksen jatkaminen on tästä näkökulmasta kuitenkin perusteltua”, Häkämies toteaa.

Myös Keskuskauppakamari on pettynyt rakenteellisten ja työllisyyttä tukevien toimien vähäisyyteen.

”Hallitukselta on loppunut aika. Rakenteelliset ja työllisyyttä tukevat toimet ovat jääneet kriisien varjoon, vaikka tosiasiallisesti juuri niillä vahvistaisimme julkisen talouden kriisinsietokykyä tulevaisuuden varalle. Miten selviämme tulevaisuuden kriiseistä, kun valtiontalouden budjettialijäämä on krooninen, velkojen korkomenot syövät maksukykyämme ja samaan aikaan veronmaksajia on tulevaisuudessa yhä vain vähemmän? Tämä yhtälö on kestämätön”, Romakkaniemi sanoo.

Yritysten tilanne jatkuu haastavana.

SUOMEN YRITTÄJIEN mielestä päätökset lievittää kotitalouksien kohtaamaa energianhinnan nousua ovat ymmärrettäviä ja tervetulleita. Samoilla linjoilla ovat myös EK, Keskuskauppakamari ja Kaupan liitto.

”Niiden vaikutus voi kuitenkin jäädä pienemmäksi kuin on tarkoitus. Toimilla voi jopa olla hintoja korottava vaikutus. Hallituksen olisi pitänyt myös päättää sähkön tarjonnan nopeasta lisäämisestä”, Suomen yrittäjien johtaja, pääekonomisti Mika Kuismanen kuitenkin huomauttaa tiedotteessa.

Järjestöt huomauttavat kuitenkin, että hallitus ei tehnyt päätöksiä yritysten kasvaneiden kustannusten leikkaamisesta, vaikka myös yritysten energiakulut ovat kasvaneet.

”Yritysten tilanne jatkuu haastavana, sillä hallituksen energiatoimet eivät pääsääntöisesti ulotu niihin”, Kuismanen sanoo.

Kaupan liiton mukaan riihessä sivuutettiin täysin kaupan ja palveluyritysten korkea sähkövero sekä mahdollisuus kaupan merkittävän hukkalämpöpotentiaalin hyödyntämiseen.

EK:n kaipaamia konsteja yritysten kasvaneiden kustannusten leikkaamiseksi olisivat olleet olleet esimerkiksi teollisuuden sähköistämistuen nosto ja palveluiden sähköveron lasku.

Keskuskauppakamarin mielestä tuloveronkevennys olisi ollut nyt päätettyjä verotoimia osuvampi. Kielteisen vastaanoton Romakkaniemeltä saa myös hallituksen päätös energiayhtiöihin kohdistuvan windfall-veron valmistelusta.

“Puhtaan energian tuotantoon investoineiden yritysten rankaisu olisi täysin väärä viesti sekä kohtuuhintaisen energian saatavuuden että vihreän siirtymän kannalta. Winfdall-veron valmistelu luo tarpeetonta epävarmuutta yrityksille, kun nyt pitäisi vauhdittaa energiainvestointeja”, Juho Romakkaniemi perustelee.

Seuraavilla hallituksilla on kohtuuton rasti.

JÄRJESTÖT KOMMETOIVAT myös valtion velkaantumista. Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kommentoi, että energiatilanne on vaikea, mutta ”rahaa jaetaan vaalien takia välttämätöntä enemmän”.

– Budjettiriihessä nähty holtiton velanotto ei ole kunniaksi hallitukselle. Se on kestämätöntä ylisukupolvista politiikkaa, Pentikäinen kommentoi.

– Seuraavilla hallituksilla on kohtuuton rasti, kun niiden on pakko sovittaa menot tuloihin. Suomen julkinen talous velkaantuu vauhdilla. Samaan aikaan meille ennustetaan hidasta kasvua ja väestömme ikääntyy, mikä aiheuttaa suuria menopaineita. Tämä on vaarallinen yhdistelmä, hän jatkaa.

Keskuskauppakamarin Romakkaniemi taas huomauttaa, että rajusti kasvavista valtionvelan korkomenoista on varoiteltu vuosien ajan.

”Suomen valtionvelan korot ja korkomenot ovat nousseet nopeammin kuin vielä keväällä arveltiin ja ne tulevat rasittamaan hyvinvointivaltiota pidemmällä aikavälillä voimakkaasti. Lisäksi meillä on julkisessa taloudessa väestön ikääntymisen myötä paheneva rakenteellinen alijäämä pidemmällä aikavälillä.”