Yritysten tilanne on parantunut kesän aikana ja etätyöt ovat tulleet jäädäkseen – ”Lähes 100 000 yritystä aikoo lisätä sitä pysyvästi”

Yritysten tilanne on parantunut kesän kuluessa merkittävästi, selviää Suomen Yrittäjien yrittäjägallupista. Yrityksissä aiotaan laajalti myös jatkaa etätöitä pysyvästi. Puolet vastaajista kertoo, että etätöitä jatketaan syksyllä heidän yrityksissään.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Koronakriisin aikana 59 prosentissa yrityksistä on tehty etätöitä. Toimialoista etätöitä on tehty eniten palveluissa. Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä etätöitä on gallupin mukaan tehnyt noin 300 000–350 000 henkilöä.

– Yrittäjägallup osoittaa, että korona muuttaa pysyvästi työelämää. Monipaikkainen työ lisääntyy merkittävästi. Lähes 100 000 yritystä aikoo lisätä sitä pysyvästi, kertoo Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen tiedotteessa.

Hänen mukaansa tämä on radikaali muutos työelämässä. Etätyö vaikuttaa paljon toimistotilojen tarpeeseen, työn itsenäisyyteen sekä yksityisten ja julkisten palveluiden kysyntään paikkakunnilla, joilla on paljon vapaa-ajan asuntoja. Monipaikkatyö kasvaa erityisesti palvelualoilla ja pääkaupunkiseudulla.

Pentikäinen pitää kiinnostavana sitä, että työtyytyväisyys on etätyön myötä lisääntynyt selvästi enemmän kuin vähentynyt.

Yrittäjät pelkäävät koronan toista aaltoa

Entistä useampi yrittäjä on varma siitä, että heidän yrityksensä selviää koronakriisistä. Huhtikuun alussa 45 prosenttia heistä oli varma selviämisestään. Nyt osuus on noussut 60 prosenttiin.

Yrittäjät pelkäävät kuitenkin koronapandemian toista aaltoa.

– Jos toinen aalto tulee, tarvitaan korjattuja tukitoimia. Nyt haussa oleva kustannustuki ei ole onnistunut. Rima on laitettu liian korkealle. Kustannustuen kriteerit pitää uudistaa, jos tukimuoto tarvitaan uudelleen, Pentikäinen vaatii.

Hänen mukaansa myös yksinyrittäjätukea pitää jatkaa, jos toinen aalto tulee.

Kyselyyn vastanneista yrityksistä 65 prosenttia kertoo kärsivänsä koronakriisistä, kun toukokuussa näin vastasi 73 ja huhtikuussa 76 prosenttia yrityksistä.

Kyselyyn vastasi 1 034 pk-yrityksen edustajaa heinäkuun 30. päivän ja elokuun 10. päivän välisenä aikana. Tutkimuksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.