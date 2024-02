Yritysvastuudirektiivin käsittely siirtyy

Ennen käsittelyä on ollut epävarmaa, onko jäsenmailla tarvittava enemmistö sääntelyn hyväksymiseksi, koska useat jäsenmaat ovat häilyneet asian kanssa. Myös käsittelyn siirtäminen perjantailta kertoo siitä, että asian etenemiselle ei ole nähty riittävää varmuutta.

Suomessa eduskunnan suuri valiokunta katsoi torstaina, että Suomi voi olla osana isompaa joukkoa puoltamatta direktiiviä. Valiokunta tuli näin hallituksen linjalle asiassa.

Hallitusta on hiertänyt muun muassa se, että ryhmäkanneoikeus laajenisi myös kuluttajaoikeuden ulkopuolelle. Tällöin esimerkiksi ammattiliitot tai ympäristöjärjestöt voisivat nostaa kanteita yksilöiden puolesta yrityksiä vastaan vastuuvelvoitteiden rikkomisesta.

YRITYSVASTUUDIREKTIIVIN ajatuksena on velvoittaa yrityksiä selvittämään ja ehkäisemään toimintansa kielteisiä vaikutuksia ihmisoikeuksien toteutumiseen ja ympäristöön, muun muassa lapsityövoiman käyttöä, saastuttamista ja metsäkatoa.

Yritysten tulisi sisällyttää asianmukaiset tarkastukset osaksi toimintaansa. Niin ikään niiden olisi hyväksyttävä suunnitelma sen varmistamiseksi, että niiden liiketoimintamalli tukee ilmaston lämpenemisen rajoittamista 1,5 asteeseen.

Lainsäädäntöä sovellettaisiin EU-alueen yrityksiin ja emoyhtiöihin, joilla on yli 500 työntekijää ja joiden maailmanlaajuinen liikevaihto on yli 150 miljoonaa euroa. Tietyin ehdoin velvoitteita sovellettaisiin myös yrityksiin, joilla on yli 250 työntekijää ja yli 40 miljoonan euron liikevaihto.