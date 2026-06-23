YTHS:n muutosneuvottelut päättyivät – 58 työntekijää irtisanotaan

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS irtisanoo 58 työntekijää ja osa-aikaistaa kahdeksan työtehtävää muutosneuvottelujen tuloksena, säätiö kertoo. Säätiössä työskentelee 1 150 ihmistä, eli henkilöstö vähenee noin viidellä prosentilla. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Muutoksia kohdistettiin yleis- ja mielenterveyteen, suunterveyteen ja hallintoon. Yleis- ja erikoislääkärit olivat neuvotteluiden ulkopuolella.

Muutokset eivät vaikuta säätiön palvelupisteiden määrään.

YTHS tarjoaa korkeakouluopiskelijoille perusterveydenhuoltoa.