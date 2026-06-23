Kotimaa
23.6.2026 09:08 ・ Päivitetty: 23.6.2026 09:08
YTHS:n muutosneuvottelut päättyivät – 58 työntekijää irtisanotaan
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS irtisanoo 58 työntekijää ja osa-aikaistaa kahdeksan työtehtävää muutosneuvottelujen tuloksena, säätiö kertoo. Säätiössä työskentelee 1 150 ihmistä, eli henkilöstö vähenee noin viidellä prosentilla.
Muutoksia kohdistettiin yleis- ja mielenterveyteen, suunterveyteen ja hallintoon. Yleis- ja erikoislääkärit olivat neuvotteluiden ulkopuolella.
Muutokset eivät vaikuta säätiön palvelupisteiden määrään.
YTHS tarjoaa korkeakouluopiskelijoille perusterveydenhuoltoa.
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