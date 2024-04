Zelenskyi arvostelee Olaf Scholzia

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kritisoi Saksan liittokansleria Olaf Scholzia haluttomuudesta antaa Ukrainalle Taurus-risteilyohjuksia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Zelenskyi sanoi saksalaisen Bild-lehden haastattelussa, että Saksa haluaa pitää kiinni Taurus-ohjuksista pelotteena Venäjää vastaan, koska sillä ei ole voimakkaampia aseita.

- Ymmärtääkseni kansleri uskoo, että koska hän edustaa valtiota, jolla ei ole ydinaseita, tämä on Saksan voimakkain ase, Zelenskyi viittasi Taurus-ohjuksiin.

Zelenskyin mukaan mitkään ohjukset eivät kuitenkaan suojele Saksaa tai maailmaa Venäjän ydinaseilta.

Scholz on perustellut Tauruksista kiinni pitämistä sillä, että ei halua ylittää linjoja, jotka kiihdyttäisivät sotaa ja uhkaisivat vetää Saksan suoraan konfliktiin Venäjän kanssa.

Taurus-ohjusten kantomatka on noin 500 kilometriä. Ne mahdollistaisivat Ukrainalle iskemisen kaukana rintamalinjan takana oleviin kohteisiin, kuten Kertshinsalmen siltaan.

UKRAINA on ollut viime aikoina sodassa puolustuskannalla, kun Venäjä on pyrkinyt etenemään eri puolilla rintamalinjaa. Zelenskyi sanoi Bildille, ettei sulje pois Venäjän yrittävän uudestaan hyökkäystä maan toiseksi suurimpaan kaupunkiin Harkovaan.

Harkova sijaitsee vain noin 30 kilometrin päässä Venäjän rajasta. Venäjä yritti miehittää kaupungin sodan alussa 2022, mutta hyökkäys onnistuttiin torjumaan.

- (Venäjän presidentti Vladimir) Putin halusi totta kai ottaa Harkovan, koska se on hänelle tärkeä symboli, Zelenskyi sanoi.

Venäjän on arvioitu yrittävän uudelleen Harkovan valloittamista.

- Me teemme kaiken voitavamme, jotta estämme sen.

UKRAINAN viime vuoden vastahyökkäys ei saanut aikaan merkittäviä muutoksia rintamalinjaan. Zelenskyi sanoi, että Ukraina on valmis vastahyökkäykseen, jos se vain saa länneltä riittävästi aseita.

- Kyllä, meillä on suunnitelma vastahyökkäykseen, presidentti sanoi.

Zelenskyin mukaan Ukraina voi yhä voittaa sodan, mutta tarvitsee siihen länneltä moderneja aseita. Hän muistuttaa, että Venäjällä on määrällisesti enemmän sotilaita ja aseita.

- Mutta lännellä on modernit asejärjestelmät. Jos me jatkamme tuotannon lisäyksiä, jos me saamme kumppaneiltamme lisenssejä, kyse ei ole ihmisten lukumäärästä. Kyse on aseiden laadusta.