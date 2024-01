Zelenskyi ei lämpene tauolle sodassa: ”Auttaisi vain Venäjää”

Tallinnassa vieraillut Zelenskyi sanoi, että mikä hyvänsä tauko sodassa auttaisi vain Venäjää varustautumaan ja paikkaamaan aukkoja sotatarvikkeiden tuotannossaan.

Zelenskyin mukaan tauko ei merkitsisi rauhaa eikä loppua sodalle. Jos sodassa tulisi tauko, olisi se tilaisuus Venäjälle koota parin kolmen vuoden sisällä voimansa ja varmistaa etulyöntiasemansa.

- Ei ole sattumaa, että pyrkivät hankkimaan Shahed-lennokkeja Iranista ja neuvottelevat ammusten hankinnoista Pohjois-Korean kanssa. Miksi he tekevät niin? Koska heidän varastonsa ovat tyhjenemässä, Zelenskyi sanoi.

Julkisuudessa on viime aikoina esitetty, että länsimaissa on herännyt vaatimuksia, että Ukrainan pitäisi alkaa selvitellä rauhanteon mahdollisuutta. Etenkin Italian on sanottu peränneen tunnusteluja. Zelenskyi totesi, ettei ole kuullut sellaisia vaatimuksia keneltäkään.