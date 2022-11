Zelenskyi Hersonissa: ”On mahdotonta tappaa Ukrainaa”

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vieraili maanantaina Hersonin kaupungissa Etelä-Ukrainassa. Ukrainan joukot valtasivat Hersonin viime viikolla Venäjän joukkojen vetäydyttyä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Presidentinkanslia julkaisi myöhemmin kuvia Zelenskyistä laulamassa kansallislaulua käsi rinnalle painettuna samalla kun Ukrainan lippu nostettiin salkoon kaupungin hallintorakennusten vieressä.

- On tärkeää olla täällä. Meidän tulee puhua täällä, tukea ihmisiä, jotta he tietävät, että me emme vain lupaile asioita, vaan todella palaamme ja nostamme lippumme, Zelenskyi sanoi toimittajille.

Samalla Zelenskyi ylisti Ukrainan joukkoja.

- Tätä Venäjä on tehnyt maallemme. Se näytti koko maailmalle, että se osaa tappaa. Mutta me kaikki, armeija, kansalliskaarti ja tiedustelupalvelut ovat näyttäneet, että on mahdotonta tappaa Ukrainaa, presidentti jatkoi.

Ukraina kertoi maanantaina, että siviiliasuun pukeutunut venäläissotilas on otettu kiinni Hersonin alueella, josta Venäjä sanoi vetäneensä joukkonsa viime viikolla.

Ukrainan mukaan turvallisuuspalvelu SBU otti miehen kiinni vapautetulla Hersonin alueella. Mies oli yrittänyt uskotella olevansa ”paikallinen”. Kuitenkin puhuttuaan SBU:n edustajien kanssa mies oli myöntänyt olevansa Venäjän armeijan sotilas, kerrottiin SBU:n lausunnossa.

HERSONIN kaduilla ihmiset juhlivat palaavia ukrainalaisia vapauttajina.

- Olen todella iloinen, koska olemme viimein vapaita. Meillä ei ole kaupungissa sähköä, vettä, keskuslämmitystä, matkapuhelinverkkoa tai internetiä. Mutta eipä ole venäläisiäkään, iloitsi 33-vuotias Andrii.

19-vuotias muusikko Volodymyr Timor taas sanoi toimineensa miehityskuukausien aikana partisaanina. Hän kertoi kävelleensä pitkin kaupungin katuja ja panneensa merkille kaikki venäläisten toimet.

Britannian puolustusministeriö kertoi maanantaina päivittäisessä tiedusteluraportissaan Twitterissä, että tulossa oleva talvi vaikuttaa suuresti Ukrainan sodan taisteluihin.

Päivänvaloa riittää alle yhdeksäksi tunniksi, kun sitä keskikesällä on 15-16 tuntia. Tämän vuoksi hyökkäykset vähenevät ja etulinjassa keskitytään enemmän puolustusasemiin.

Pimeänäkölaitteiden puute lisää entisestään haluttomuutta taistella öisin.