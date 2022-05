Zelenskyi: Hyökkäyssodan aikana venäläisjoukot ovat surmanneet 220 lasta – Mariupolin terästehtaalta evakuoituja siviilejä kerrotaan saapuneen Zaporizhzhjaan

Venäläisjoukot ovat surmanneet Ukrainassa hyökkäyssodan alkamisen jälkeen 220 lasta, sanoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tuoreessa puheessaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Presidentti painottaa, ettei kaikista kuolonuhreista ole edelleenkään tietoa, sillä Ukrainalla ei ole pääsyä kaikille niille alueilleen, jotka Venäjä on miehittänyt.

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto (OHCHR) on kertonut Ukrainassa saaneen surmansa tiettävästi yli 3 150 siviiliä Venäjän aloitettua hyökkäyksensä helmikuun lopulla. Todellisen luvun uskotaan kuitenkin olevan huomattavasti korkeampi.

Teini-ikäinen poika kuoli iskussa Odessaan

Venäjän teki maanantaina ohjusiskun eteläukrainalaiseen Odessan rantakaupunkiin. Iskussa kuoli teini-ikäinen poika, sanoi kaupungin hallinto sosiaalisessa mediassa.

Surmansa sai 15-vuotias poika. Lisäksi tyttö vietiin hoitoon sairaalaan, kaupungin hallinto kertoi Telegram-viestipalvelussa.

Venäjän hyökkäykset Odessa vastaan ovat lisääntyneet viime viikkoina. Huhtikuun lopulla viisi ihmistä kuoli Venäjän iskettyä kaupunkiin. Kuolleiden joukossa oli kolmen kuukauden ikäinen tyttövauva.

Viime viikonloppuna ohjusisku vaurioitti Odessan lentokenttää.

Evakuoituja siviilejä Zaporizhzhjaan

Ukrainan Mariupolista Azovstalin terästehtaalta evakuoituja siviilejä on saapunut maanantaina Zaporizhzhjaan, kertovat muun muassa brittilehti Guardian ja yhdysvaltalainen New York Times.

Guardian pohjaa tietonsa Ukrainan sotilaspoliisin maanantaina Facebookissa julkaisemaan päivitykseen, jonka mukaan Zaporizhzhjaan saapuneille tarjotaan ruokaa, lääkkeitä ja suojaa. Lisäksi lääkäreiden kerrottiin tarkastavan heidän kuntonsa.

Tiedot evakuointisaattueiden liikkeistä ovat vaihdelleet eri lähteiden välillä. Ukrainan valtion tietotoimisto Ukrinform kertoi myöhään maanantaina, että tehtaalta evakuoidut siviilit olisivat pääsemässä Ukrainan hallussa olevaan Zaporizhzhjan kaupunkiin tiistaina.

Etelä-Ukrainassa sijaitsevan Mariupolin satamakaupungin viimeisten puolustajien linnoitukseksi muodostuneella terästehtaalla on edelleen noin 200 siviiliä, mukaan lukien 20 lasta, kertoo ukrainalaisviranomainen yhdysvaltalaislehti Washington Postille. Donetskin alueellisen poliisin edustajan mukaan Mariupolista oli maanantaina määrä lähteä bussisaattue Zaporizhzhjaan, mutta jokin meni pieleen. Saattueen on nyt määrä lähteä tiistaina.

Zaporizhzhja sijaitsee yli 200 kilometrin päässä Mariupolista.

Siviilien evakuointeja on määrä jatkaa tiistaina

Mariupolin kaupunginvaltuusto on vahvistanut osaltaan viestipalvelu Telegramissa, että siviilejä on määrä evakuoida Mariupolista tiistaina. Asiasta kertoo englanniksi muun muassa uutiskanava CNN.

Kaupunginvaltuuston mukaan evakuoinneista on sovittu virallisesti YK:n ja Punaisen Ristin kanssa. Mariupolilaisia evakuoivan saattueen on määrä lähteä paikallista aikaa aamuseitsemältä liikenneympyrästä läheltä Berdianskin kaupunkia. Ukraina on samalla aikavyöhykkeellä Suomen kanssa.

Siviilien evakuoinnit Azovstalin tehtaalta aloitettiin viikonloppuna. Terästehtaan alueelta evakuoitiin sunnuntaina jo noin sata siviiliä.

Ukrainalaisviranomaisten mukaan venäläisjoukot ovat jatkaneet tehtaan pommittamista, vaikka Venäjän presidentti Vladimir Putin väitti määränneensä, että iskut lopetettaisiin.

Donetskin alueellisen poliisin edustaja kertoi maanantaina pommituksia olleen koko päivän. Washington Postille antamiensa kommenttien yhteydessä hän kertoi myös olettavansa uusia pommituksia alkavaksi.