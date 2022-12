Zelenskyi: Kiovan ympäristöön iski 13 lennokkia, kaikki pudotettu alas

Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan on tehty isku miehittämättömillä ilma-aluksilla. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kaupungin pormestari Vitali Klitshko kertoi aamulla sosiaalisessa mediassa, että Kiovassa on tapahtunut useita räjähdyksiä.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Kiovaan ja sen ympäristöön olisi lähetetty 13 iranilaisvalmisteista Shahed-lennokkia, jotka kaikki olisi pudotettu alas. Tietoa lennokkien pudottamisesta ei voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä.

Klitshkon mukaan maahan pudonneet lennokkien kappaleet ovat vahingoittaneet ainakin joitakin hallintorakennuksia.

Venäjä on käyttänyt runsaasti iranilaisia lennokkeja hyökkäyksissään Ukrainan infrastruktuuria vastaan. Kärsittyään tappion toisensa jälkeen rintamalla Venäjä on keskittynyt tuhoamaan Ukrainan sähköverkkoa toistuvilla ohjus- ja lennokki-iskuilla.

Ukrainan viranomaiset kertoivat aikaisemmin kuluneella viikolla, että vain runsas puolet Ukrainan sähköverkosta on enää toiminnassa.

YHDYSVALTAIN Ukrainan-suurlähettiläs Bridget Brink vakuutti Kiovan iskujen jälkeen, että lisää apua Ukrainalle on tulossa.

Yhdysvaltalaismediat CNN ja The New York Times kertovat, että maan puolustusministeriö Pentagon on viimeistelemässä suunnitelmaa lähettää Patriot-ohjuspattereita Ukrainaan.

Presidentti Joe Bidenin hallinto voi jo tällä viikolla ilmoittaa asiasta, Yhdysvaltojen viranomaiset kertovat tiedotusvälineille. Suunnitelma tehtiin Venäjän alettua iskeä ohjuksilla Ukrainan tärkeisiin infrastruktuurikohteisiin.

Patriot on ilmatorjuntaohjusjärjestelmä, joka on otettu käyttöön vuonna 1982. Yhdysvallat kuvailee sitä edistyneimmäksi ilmatorjuntajärjestelmäkseen. Se koostuu useista eri osista, kuten tutkasta, valvonta-asemasta, sähköasemasta sekä kahdeksasta kantoraketista.

VENÄJÄN mukaan Ukrainaan ei ole suunnitteilla tulitaukoa joulun ja uudenvuoden ajaksi. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan tällaista ehdotusta ei ole tullut miltään suunnalta eikä aiheesta ole siten edes keskusteltu.

Ortodoksista joulua on perinteisesti vietetty Ukrainassa ja Venäjällä samaan aikaan eli 7. tammikuuta. Ukrainan ortodoksinen kirkko on kuitenkin ilmoittanut jo aiemmin, että se sallii joulun vieton myös läntisen kalenterin mukaisesti 25. joulukuuta.

Ukrainan viranomaisten mukaan yhteensä 64 ukrainalaista ja yksi Yhdysvaltain kansalainen on päässyt sotavankeudesta Venäjän kanssa tehdyssä vankienvaihdossa. Vapautetut ovat taistelleet Donetskin ja Luhanskin alueilla.