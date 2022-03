Zelenskyi: Mariupolista saatiin tiistaina evakuoitua yli 7000 ihmistä – pakoon päässeet ovat kuvanneet kaupunkia ”jäätäväksi helvetinmaisemaksi”

Ukrainan eteläosassa sijaitsevasta Mariupolin saarretusta satamakaupungista evakuoitiin tiistaina yli 7 000 ihmistä, kertoo maan presidentti Volodymyr Zelenskyi. Hänen mukaansa kaupungissa on edelleen saarroksissa noin satatuhatta ihmistä DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Presidentti kertoo kaupungissa olevien elävän epäinhimillisissä oloissa jatkuvan pommituksen alla. Heillä ei ole Zelenskyin mukaan vettä, ruokaa tai lääkkeitä.

Zelenskyi syyttää venäläisjoukkojen häirinneen muun muassa tykistötulellaan lähes kaikkia pyrkimyksiä saada mariupolilaisia evakuoitua kaupungista.

Lisäksi presidentti syyttää Venäjän kaapanneen tiistaina avustussaattueen sekä ottaneen avustustyöntekijät ja linja-autojen kuljettajat vangeikseen.

Zelenskyin tuoreeltaan tarjoamat arviot kaupungissa saarroksissa olevien määrästä ovat huomattavasti alhaisempia kuin aiemmin esitetyt lukemat.

Esimerkiksi tiistaina ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch kertoi paikallisviranomaisten antamia lukuja lainaten, että Venäjän joukkojen piirittämässä Mariupolissa olisi loukussa yli 200 000 ihmistä.

YK:n alaiset avustusjärjestöt ovat arvioineet, että kaupungissa olisi tullut siviiliuhreja kaikkiaan noin 20 000 ja näistä kenties 3 000 olisi saanut surmansa. Järjestöt kuitenkin painottavat, että todelliset lukemat ovat edelleen hämärän peitossa.

Mariupol on merkittävä kohde Venäjän sotatoimien kannalta. Alue yhdistää toisiinsa Venäjän Krimillä miehittämät alueet sekä Ukrainan pohjois- ja itäosassa Venäjän hallintaan päätyneet alueet.

Satelliittikuvat savuavasta satamakaupungista maalaavat kuvaa tuhoista

Venäjä on piirittänyt Mariupolia jo päiväkausia, minkä lisäksi kaupunkia on pommitettu säälimättömästi ja paikallisviranomaisten mukaan se olisi tuhoutunut lähes täysin. Mariupolista pakoon päässeet ihmiset ovat kuvanneet kaupunkia ”jäätäväksi helvetinmaisemaksi, joka on täynnä ruumiita ja tuhoutuneita rakennuksia”.

Tuoreet satelliittikuvat ovat maalanneet jälleen kuvaa Mariupolin tuhoista. Uutiskanava CNN:n mukaan yksityisen Maxar-satelliittiyhtiön välittämistä kuvista on nähtävissä, kuinka laajat tuhot ja tulipalot ovat levittyneet ympäri saarrettua kaupunkia.

Tiistaiaamuna otetuissa kuvissa näkyy kuinka kaupungin keskustassa sijaitsevista asuinrakennuksista nousee savua. Lisäksi savua näkyy nousseen myös alueelta, jonka on kerrottu joutuneen Venäjän tukemien Itä-Ukrainan separatistialueilta tulleiden joukkojen hallintaan.

Kaupungissa ei tiettävästi ole enää riippumattomia toimittajia ja kuvat piiritetystä Mariupolista ovat vähissä. Maxarin satelliittikuvat tarjoavatkin CNN:n mukaan harvinaista näkymää tilanteeseen kaupungissa.

Venäjä aloitti hyökkäyksensä lähes neljä viikkoa sitten. Hyökkäyssotansa aikana Venäjän on syytetty lukuisia kertoja kohdistaneen muun muassa pommituksiaan siviilikohteisiin.

YK:n arvion mukaan Ukrainassa on hyökkäyksen alkamisen jälkeen saanut surmansa ainakin yli 950 siviiliä. Todellisten uhrimäärien uskotaan myös olevan merkittävästi korkeammat.

Ukrainalaisviranomaisten mukaan Venäjän hyökkäyksen alkamisen jälkeen maassa on saanut surmansa ainakin 117 lasta. Lisäksi noin 548 koulua on vaurioitunut ja 72 tuhoutunut.

Britannia: Venäjä ei ole onnistunut nujertamaan Ukrainan siviiliväestöä

Venäjän miehittämissä kaupungeissa ukrainalainen siviiliväestö jatkaa venäläisjoukkoja vastaan protestoimista, kertoo Britannian puolustusministeriö päivittäisessä katsauksessaan.

Ministeriön mukaan Venäjän pyrkimykset kukistaa väestö mediaa peukaloimalla, propagandaa levittämällä ja Venäjä-myönteisiä nukkehallintoja asettamalla ovat tähän mennessä epäonnistuneet.

- Venäjä vastaa todennäköisesti näihin epäonnistumisiin käyttämällä enenevässä määrin väkivaltaisia ja pakottavia toimia pyrkiäkseen tukahduttamaan Ukrainan väestön, brittiministeriö arvioi.

Venäläisjoukot ovat viime aikoina tukahduttaneet valtaamillaan alueilla mielenosoituksia muun muassa ampumalla ja kyynelkaasua käyttämällä.

Zelenskyin määrä osallistua torstaina Naton erityiskokoukseen

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on kutsuttu osallistumaan torstaina järjestettävään sotilasliitto Naton erityiskokoukseen, kertoo sotilasliiton virkamies. Zelenskyin on määrä osallistua kokoukseen videoyhteyden välityksellä ja kertoa Venäjän sotatoimista Ukrainassa.

Zelenskyin edustaja on vahvistanut Ukrainan Interfaxille, että maa osallistuu Nato-kokoukseen ja sillä on kokouksessa aktiivinen rooli.

Edustajansa mukaan Zelenskyi pyrkii hakemaan kokouksesta apua Venäjän hyökkäyksen pysäyttämiseksi. Apua voitaisiin tarjota hänen mukaansa useissa muodoissa, esimerkiksi ilmatilan sulkemisen tai ilmatorjuntajärjestelmien myötä.