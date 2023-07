Zelenskyi: ”Me emme pelkää” – Ukraina valmis jatkamaan viljanvientiä ilman sopimustakin

Mustanmeren viljankuljetukset mahdollistava sopimus on rauennut. Sopimukselle ei saatu eiliseen takarajaan mennessä neuvoteltua jatkoa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Venäjä ilmoitti maanantaina, että se palaa sopimukseen, jos sen ehdot täyttyvät.

Sopimus on mahdollistanut viljanviennin Ukrainasta meriteitse, vaikka maahan hyökännyt Venäjä on muuten sulkenut Ukrainan meriyhteydet. Sopimus on YK:n mukaan hyödyttänyt ihmisiä kaikkialla maailmassa, koska se on auttanut rauhoittamaan markkinoita ja rajoittamaan ruuan hintojen nousua.

Sopimus on neuvoteltu YK:n ja Turkin välittämänä. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan ilmoitti maanantaina, että hänen käsityksensä mukaan Venäjällä olisi yhä haluja jatkaa sopimusta.

Mustanmeren viljasopimuksesta sovittiin ensimmäisen kerran lähes vuosi sitten.

UKRAINAN presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Ukraina on valmis jatkamaan viljanvientiä, vaikka Venäjä ei ole suostunut jatkamaan viljakuljetukset mahdollistavaa sopimusta.

Hänen mukaansa Ukraina, Turkki ja YK voivat varmistaa laivojen kulkemisen Mustallamerellä ilman Venäjääkin.

- Me emme pelkää. Laivoja omistavia yrityksiä on ollut meihin yhteydessä. He sanovat olevansa valmiita jatkamaan kuljetuksia.

Zelenskyin mukaan hän on lähestynyt virallisia reittejä pitkin myös Turkin presidenttiä Erdogania ja YK:n pääsihteeriä Antonio Guterresia, jotta Mustanmeren viljakuljetuksia voitaisiin jatkaa.

Zelenskyi kommentoi viljakuljetuksia sekä sosiaaliseen mediaan välitetyssä viestissään että jokailtaisessa puheessaan maanantaina.