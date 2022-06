Zelenskyi: Miljoonien nälänhätä uhkaa

Miljoonat ihmiset saattavat nähdä nälkää, jos Venäjä ei päästä ukrainalaisia viljalasteja pois maan satamista, varoittaa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi torstaiaamuna julkaistussa puheessaan.

Presidentin mukaan Ukraina ei pysty viemään vehnää, maissia, öljyä ja muita tuotteita, joilla hänen mukaansa oli ollut ”vakauttava rooli globaaleilla markkinoilla”.

Myös YK:n pääsihteeri Antonio Guterres sanoi keskiviikkona, että Ukrainan sodan vaikutukset ruokaturvaan, energiaan ja rahatalouteen ovat vakavat.

- Tämän vuoden kriisissä on kyse pääsyn puutteesta. Ensi vuonna kyse voi olla ruuan puutteesta, Guterres sanoi uutiskanava CNN:n mukaan.

Venäjä on kiistänyt, että satamissa jumissa olevat viljatonnit kiihdyttäisivät globaalia ruokakriisiä.

- Sikäli kuin me tiedämme, viljaa on (jumissa) paljon vähemmän kuin Ukraina sanoo. Ei ole syytä liioitella näiden viljavarastojen merkitystä, Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov on sanonut.

Hän väitti, että Ukrainan kriisi ei ole aiheuttanut tai nopeuttanut ruokakriisiä maailmassa.

Myös Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin mukaan Ukrainan viljan nykyisellä tilanteella ei ole mitään tekemistä ruokakriisin kanssa.

Uutista täydennetty.