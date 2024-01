Zelenskyi pyysi taas lisätukea: ”Putin ei aio lopettaa ennen kuin koko Ukraina on miehitetty”

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on saapunut yllätysvierailulle Liettuan pääkaupunkiin Vilnaan.

Huomenna hän aikoo käydä myös Latviassa ja Virossa. Baltian maat ovat olleet Ukrainan uskollisimpia tukijoita Venäjän aloitettua hyökkäyssodan.

Zelenskyi on vaatinut länsimailta tuen lisäämistä sekä tärkeiden aseiden tuotannon siirtämistä Ukrainan maaperälle, kun Ukraina jatkaa jumiutunutta vastahyökkäystään venäläisjoukkoja vastaan talviolosuhteissa.

Zelenskyi kertoi viestipalvelu X:ssä avun jatkamisen olevan myös Baltian kiertomatkan asialistalla.

- Mutta ennen kaikkea asialistallamme on kiitollisuutemme tinkimättömästä tuesta Ukrainalle vuodesta 2014 lähtien ja etenkin nyt Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen aikana.

ZELENSKYI varoitti kuitenkin Liettuassa siitä, ettei Ukrainalla ole edelleenkään nykyaikaista ilmapuolustusjärjestelmää torjumaan Venäjän iskuja.

Viime päivinä Venäjä on käyttänyt hänen mukaansa 500 asetta iskuissaan Ukrainaan, joista Ukrainan on onnistunut Zelenskyin mukaan tuhota 70 prosenttia. Ukraina on tiedottanut lähes päivittäin sen torjumista Venäjän lennokki- ja ohjusiskuista Ukrainaan.

- Ilmatorjuntajärjestelmät ovat puutteemme numero yksi, Zelenskyi sanoi AFP:n mukaan.

Hän arvosteli länsiliittolaisiaan liiasta varovaisuudesta Ukrainan tukemisessa ja sanoi, ettei Venäjän presidentti Vladimir Putin aio lopettaa ennen kuin koko Ukraina on miehitetty.

- Joskus liittolaisten epävarmuus Ukrainalle annettavasta taloudellisesta ja sotilaallisesta avusta vain lisäävät Venäjän rohkeutta ja voimaa, hän varoitti.

VENÄJÄ sanoo evakuoineensa tänään kymmeniä lapsia pois rajakaupungista Belgorodista Ukrainan tulituksen takia.

Asiasta kertoi Voronezhin alueen kuvernööri Vjatsheslav Gladkov.

Hänen mukaansa kaikkiaan 93 koululaista on jouduttu siirtämään pois päiviä jatkuneen Ukrainan tulituksen vuoksi. Kyseessä oli Gladkovin mukaan ensimmäinen ryhmä evakuoituja lapsia.

Belgorod sijaitsee alle 40 kilometrin päässä Ukrainan rajasta ja Harkovan seudun alueista, jotka ukrainalaisjoukot ovat valloittaneet takaisin venäläismiehittäjiltä syyskuun vastahyökkäyksessä.