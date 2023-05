Zelenskyi: Tämä vuosi sodan kannalta ratkaiseva

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo uskovansa, että tämä vuosi on ratkaiseva Ukrainan käymän sodan kannalta. Hän puhui yhteisessä tiedotustilaisuudessa presidentti Sauli Niinistön kanssa Presidentinlinnassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Mitä kovemmin painostamme hyökkääjää, sitä nopeammin hyökkääminen loppuu, Zelenskyi sanoi.

Zelenskyi kertoi tulleensa vierailulle Suomeen, koska Suomi ja Ukraina ovat kumppaneita. Tarkoitus on myös edistää turvallisuusasioita huippukokouksessa yhdessä Pohjoismaiden edustajien kanssa sekä voimistaa Ukrainan armeijaa taistelukentällä. Hän myös kiitti Suomea Ukrainan jo saamasta tuesta niin sotilastarpeiden kuin Venäjän hyökkäysten vaurioittaman sähköverkon korjaamiseen ja ylläpitoon tarvittujen tarvikkeiden osalta.

Zelenskyi toivoi Ukrainan saavan jonain päivänä samat puolustusliitto Naton jäsenyydestä kumpuavat turvatakuut kuin Suomi, mutta sanoi ukrainalaisten ymmärtävän, että maa ei voi liittyä Natoon sodan ollessa käynnissä.

- Toivomme kuitenkin poliittista tukea siihen suuntaan; että Ukrainalle esitettäisiin kutsu. Tällä hetkellä meistä ei voi tulla Naton jäseniä, mutta tavoitteemme on, että jonain päivänä olisimme Naton täysjäseniä.

PRESIDENTTI Niinistö sanoi, että Naton jäsenmaiden on Vilnan-huippukokouksessa hyvin tärkeä saavuttaa yhteinen näkemys Ukrainan Nato-jäsenyydestä.

- Nato on vahvempi, kun se puhuu yhdellä yhteisellä äänellä, sanoi Niinistö.

Nato-huippukokous järjestetään Liettuan pääkaupungissa Vilnassa heinäkuussa.

Presidentti Niinistö kertoi Suomen jatkavan Ukrainan tukemista ja että on tärkeää saavuttaa rauha, joka on Ukrainalle oikeudenmukainen. Hänen mukaansa Suomella on parhaillaan valmistelussa 16. sotilasapupaketti Ukrainalle.

Kauppatorin lähistölle saapunut yleisö hurrasi, kun presidentti Zelenskyi nousi autostaan Presidentinlinnan edustalla kättelemään presidentti Niinistöä. Yleisö hurrasi myös, kun Zelenskyi ja Niinistö kävelivät hetken Pohjoisesplanadin puolella.

Tervetuliaisseremoniassa Kaartin soittokunta soitti Ukrainan kansallislaulun, Maamme-laulun ja Porilaisten marssin.

TURVATOIMET alueella ovat STT:n paikalla olevien toimittajien mukaan tiukat. Kauppatori on suljettu yleisöltä, ja alueella on paljon turvallisuusviranomaisia lähitalojen kattoja myöten. Taivaalla on kierrellyt helikoptereita.

Yleisöä oli kerääntynyt muun muassa Katajanokalle Stora Enson entisen pääkonttorin edustalle sekä Esplanadin puistoon.

Kyseessä on neljäs kerta, kun presidentti Zelenskyi poistuu Ukrainasta sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyksen maahan.

Poliisi kehottaa ihmisiä välttämään autoilua Helsingin keskustassa tänään. Liikenteen poikkeusjärjestelyt painottuvat Kauppatorin lähistölle ja poikkeuksia voi olla iltaan asti. Myös useat autosaattueet voivat aiheuttaa tilapäisiä katkoksia kaupungin keskustassa. Poliisi neuvoo varaamaan myös matkantekoon aikaa.

MYÖS yksityisen vesiliikenteen kulku Eteläsatamaan on poliisin mukaan estetty, mutta risteilylaivat pääsevät matkustajaterminaaleihin.

- Toivomme kaupunkilaisilta ymmärtäväisyyttä ja kärsivällisyyttä poikkeusjärjestelyjen suhteen, ylikomisario Dennis Pasterstein sanoi poliisin tiistaina lähettämässä tiedotteessa.

Niinistön lisäksi Zelenskyi tapaa Helsingissä vierailulla olevia Pohjoismaiden pääministereitä. Pohjoismaisten pääministerien vierailusta kerrottiin etukäteen julkisuuteen, mutta Zelenskyin vierailusta ei.

Zelenskyi ja Niinistö keskustelevat muun muassa Ukrainan puolustustaistelusta ja Suomen tuesta Ukrainalle, Suomen ja Ukrainan suhteista sekä maailman geopoliittisesta tilanteesta. Vierailun työlounaalle osallistuvat myös pääministeri Sanna Marin (sd.) ja ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.). Zelenskyi tapaa myös eduskunnan puhemiehen, hallituksen muodostajan Petteri Orpon (kok.).

ILTAPÄIVÄLLÄ Niinistö isännöi Pohjoismaat-Ukraina-huippukokouksen, johon osallistuvat Zelenskyin lisäksi Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson, Norjan pääministeri Jonas Gahr Störe, Tanskan pääministeri Mette Frederiksen ja Islannin pääministeri Katrin Jakobsdottir.

Kokouksen keskustelut käsittelevät Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, Pohjoismaiden tukea Ukrainalle, Ukrainan EU- ja Nato-suhteiden kehitystä sekä Ukrainan aloitetta oikeudenmukaiseksi rauhaksi. Pääministereillä on myös omat kahdenväliset tapaamisensa Zelenskyin kanssa.