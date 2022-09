Zelenskyi vahvisti: Izjumin kaupunki on vallattu takaisin

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vahvisti sunnuntai-iltana päivittäisessä puheessaan ukrainalaisjoukkojen vallanneen takaisin Izjumin kaupungin itäisessä Ukrainassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Puheessa lueteltiin Venäjältä takaisin vallattuja alueita, joista viimeisimpinä on Zelenskyin mukaan vallattu Balaklijan, Izjumin ja Kupjanskin kaupungit.

Venäjä valtasi Izjumin kaupungin keväällä.

Ajatushautomo Institute for the Study of War arvioi jo sunnuntaiaamuna julkaistussa tilannekatsauksessaan, että Izjumin takaisinvaltaus olisi suurin sotilaallinen voitto Ukrainalle sitten maaliskuisten Kiovan taisteluiden. Ajatushautomon mukaan Venäjä käytti kaupunkia ja sen läpi kulkevaa E40-tietä hyödyksi hyökkäyksissään etelään Slovjanskin suuntaan.

Venäjän aloittaman laajamittaisen hyökkäyssodan 200:s päivä oli sunnuntaina. Presidentti omistikin sunnuntaisen puheensa kaikille, jotka ovat puolustaneet 200 päivää Ukrainaa.

Zelenskyi myös tviittasi sunnuntai-iltana siitä, että Venäjä on hänen mukaansa syypää laajoihin sähkökatkoihin ympäri Itä-Ukrainaa. Hän syytti Venäjää tietoisesti tehdyistä iskuista siviili-infrastruktuuria vastaan.