Zelenskyi: Venäjä on valmistautumassa pommittamaan Odessan rannikkokaupunkia

Venäjä on valmistautumassa pommittamaan Odessan rannikkokaupunkia, sanoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi (kuvassa). Odessa on Ukrainan kolmanneksi suurin kaupunki. Historiallinen satamakaupunki sijaitsee Mustanmeren rannikolla. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Venäjä on uutistoimisto AFP:n mukaan edennyt viime viikolla aloittamansa hyökkäyksen jälkeen eteläisessä Ukrainassa. Hersonin kaupunki on Venäjän hallussa, minkä lisäksi Venäjä on piirittänyt toista satamakaupunkia Mariupolia useita päiviä. Odessa on toistaiseksi pitkälti säästynyt Venäjän hyökkäyksiltä.

Zelenskyin mukaan Odessan pommittaminen olisi sotarikos.