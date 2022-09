Zelenskyi: Venäjän kanssa käytävät neuvottelut tällä hetkellä mahdottomia

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo, että neuvottelut Venäjän kanssa sodan lopettamiseksi ovat tällä hetkellä ”mahdottomat”. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hän kertoi näkemyksensä lauantaina paneelikeskustelussa Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa järjestetyssä vuosittaisessa Jaltan konferenssissa.

Zelenskyin puheista paneelikeskustelussa kertoivat myös ainakin uutiskanava CNN ja Kyiv Independent.

Zelenskyi sanoi, että Ukraina haluaa lopettaa sodan, mutta hänen mukaansa merkittävää vuoropuhelua ei voida saada aikaan ilman poliittista tahtoa Venäjältä. Zelenskyin mukaan venäläiset eivät ole valmiita myöntämään miehittävänsä osaa Ukrainasta.

Jaltan konferenssia on järjestetty vuosittain vuodesta 2004 lähtien, ja sen tarkoituksena on edistää Ukrainan yhdentymistä Eurooppaan ja muuhun maailmaan. Konferenssi on koonnut yhteen keskustelemaan muun muassa poliitikkoja sekä liike-elämän ja median edustajia. Myös Suomen presidentti Sauli Niinistö on aiemmin osallistunut konferenssiin.

Zelenskyi kertoi lauantai-iltana tilannekatsauksessaan Ukrainan vallanneen takaisin Venäjän miehittämiä alueita 2 000 neliökilometriä tämän kuun aikana.

UKRAINAN ERIKOISJOUKOT kertoivat Guardianin mukaan lauantaina, että Ukraina harhautti venäläisjoukkoja esittämällä aikovansa edetä etelässä Hersonin alueella, mutta siirsikin hyökkäyksen Harkovan alueelle koilliseen.

- Se oli suuri disinformaatio-operaatio. Venäjä luuli sen tapahtuvan etelässä ja siirsi kalustoaan. Sitten hyökkäys tapahtui, missä he eivät odottaneet sitä ollenkaan, ja he joutuivat pakokauhun valtaan ja pakenivat, sanoi erikoisjoukkojen tiedottaja Taras Berezovets.

Izjumin pormestari Valeri Martshenko sanoi New York Timesin haastattelussa, että kaupunki vapautettiin venäläisiltä lauantaina. Pormestarin mukaan sodan tuho on suurta, eikä kaupungissa ole yhtään asuintaloa, joka ei olisi vaurioitunut. Kaupungissa on jäljellä noin 4 000 ihmistä, kun asukasluku ennen sotaa oli noin 12 000.

- Lämmitys on suurin ongelma. En usko, että saamme lämmitystä toimimaan ennen talvea, Martshenko sanoi.

Venäjän puolustusministeriö ilmoitti myöhään lauantaina, että venäläisjoukkoja on ”ryhmitetty uudelleen” Harkovan alueella sijaitsevien Izjumin ja Balaklijan seuduilta vankistamaan Donetskin operaatiota. Venäjän joukot jättivät lähtiessään jälkeensä suuria määriä kalustoa, mikä kertoo kiireisestä vetäytymisestä.

- Näinä päivinä Venäjän joukot ovat näyttäneet meille parhaan puolensa – selkänsä. Ukrainassa ei ole sijaa miehittäjille, sanoi presidentti Zelenskyi lauantaina.