10 000 ihmistä vastusti Israelia Euroviisuissa – Greta Thunberg: “Kaikki on poliittista”

Ruotsissa Malmön Stortorgetilla kaikuivat torstaina iltapäivällä rumpujen paukkeen säestämät iskulauseet, joissa vaadittiin vapaata Palestiinaa sekä vastustettiin Israelin toimia Gazassa ja maan osallistumista Euroviisuihin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Poliisin arvion mukaan 10 000-12 000 ihmistä kerääntyi Malmöhön osoittamaan mieltään Israelin viisuosallistumista vastaan. Poliisin aiempi arvio osallistujamäärästä oli muutama tuhat vähemmän. Stoppa Israel -verkoston järjestämään mielenosoitukseen odotettiin ennakkoon paikalle jopa 20 000-40 000:ta osallistujaa.

Mielenosoittajat kulkivat Stortorgetilta kulkueena kaupungin läpi. Mielenosoitus sujui rauhallisesti, kun STT oli paikalla seuraamassa ihmisten kokoontumista torille ja kulkueen reitin alkupuolta kaupungilla. Suuri osa mielenosoittajista näytti olevan nuoria aikuisia, ja paikalla oli myös esimerkiksi lapsiperheitä.

MYÖS poliisin mediavastaava Patric Fors kertoi uutistoimisto TT:lle iltapäivällä mielenosoituksen sujuneen toistaiseksi rauhallisesti. Pari kolme ihmistä oli Forsin mukaan käsketty poistumaan Stortorgetilta.

Paikalla mielenosoituksessa oli myös ilmastoaktivistina tunnettu Greta Thunberg.

- Ihanaa nähdä näin monen ihmisen osallistuvan palestiinalaisten tukemiseen, he kärsivät hirvittävistä olosuhteista, Thunberg sanoi uutistoimisto TT:lle.

Thunberg ei ole samaa mieltä siitä, että Euroviisujen pitäisi olla vapaa poliittisista kannanotoista.

- Kaikki on poliittista. EBU potkaisi Venäjän ulos, kun he hyökkäsivät Ukrainaan. Nyt EBU kieltää palestiinalaisten liput. Eikö se ole politiikkaa? Thunberg kysyi.

“Niin moraalitonta”

STORTORGETILLE saapunut Lotta Miller kertoi STT:lle tulleensa paikalle, koska on järkyttynyt Gazan tapahtumista ja haluaa osoittaa solidaarisuutta palestiinalaisille.

- Se, että tämän kansanmurhan annetaan jatkua, että he tappavat lapsia yksi toisensa jälkeen ja tuhoavat koko Palestiinan – se on niin moraalitonta, että minulla on tuskin sanoja sille, Miller sanoi STT:lle.

Hänen mukaansa oli hyvä päätös sulkea Venäjä pois Euroviisuista, mutta sama pitäisi silloin tehdä myös Israelille.

Millerin ystävä Kristina Tyrberg on itse viettänyt aikaa palestiinalaisalueilla. Hän kertoi olleensa Länsirannalla kirkollisen järjestön kautta suojaamassa palestiinalaisten paimenten työtä kansainvälisellä läsnäololla. Näkemänsä perusteella hän pitää selvänä, että Israelin siirtokuntalaiset haluavat vallata koko alueen itselleen.

- Olen täällä tukemassa palestiinalaisten asiaa. Kaikilla on oikeus elää, ja se ei toteudu Palestiinassa, Tyrberg sanoi.

Euroopan yleisradioliitto EBU on perustellut Israelin osallistumista sillä, että Euroviisut on epäpoliittinen kilpailu.

Stortorgetille saapunut Lovisa Kowalczyk ei tätä selitystä niele.

- Sillä sekunnilla, kun päätettiin, ettei Venäjä saa osallistua, tästä kilpailusta tehtiin poliittinen.

Kowalczyk, kuten moni muukin mielenosoittaja, oli kietonut kaulaansa keffiyeh-huivin eli niin sanotun palestiinalaishuivin. Siitä on tullut symboli solidaarisuudelle palestiinalaisia kohtaan.

KEFFIYEH nähtiin myös euroviisulavalla heti ensimmäisen semifinaalin alussa, kun avausnumerossa esiintynyt ruotsalaislaulaja Eric Saade esiintyi huivi käteensä kiedottuna. Saade on isänsä puolelta palestiinalainen.

Euroviisujen virallisille sosiaalisen median tileille on julkaistu kuvamateriaalia kaikista muista tiistain esiintyjistä paitsi Saadesta.

Malmössä järjestettiin torstaina myös Israelin Euroviisuihin osallistumista tukeva mielenosoitus.

Lisäksi Malmön areenan lähettyvillä aiottiin järjestää illalla kolmas mielenosoitus, jossa vastustetaan Israelin osallistumista Euroviisuihin.

Mielenosoituksia on luvassa myös lauantaina, jolloin järjestetään Euroviisujen finaali. Israel kilpailee torstain semifinaalissa, ja sen uskotaan etenevän finaaliin.

Ruotsalaislehti Expressen kertoo, että järjestyksenvalvojat poistivat palestiinalaisaktivisteja Malmön areenalta harjoitusten yhteydessä torstaina iltapäivällä. Israelin viisuedustaja Eden Golanin esityksen yhteydessä järjestyksenvalvojat poistivat areenalta ihmisiä, joilla oli palestiinalaisten lippuja ja palestiinalaishuiveja.

Jo keskiviikon kenraaliharjoituksessa Golanin esityksen aikana yleisö buuasi hänelle ja yleisössä oli palestiinalaisten lippuja, jotka ovat kiellettyjä sisällä areenassa. Tapahtumajärjestäjä EBU:n mukaan sallittuja lippuja ovat vain tapahtumaan osallistuvien maiden liput sekä sateenkaariliput.

MEDIA kysyi Eden Golaninkin näkemystä mielenosoituksista torstaina.

- En ole nähnyt mielenosoituksia. Olen täällä, olen keskittynyt musiikkiin, iloon ja rakkauteen, se on se millä on väliä tänään, Golan sanoi norjalaiselle uutistoimisto NTB:lle.

Kysyttäessä harjoitusten aikana tapahtuneesta buuaamisesta Golan sanoi haluavansa keskittyä positiivisiin asioihin.

- Olen saanut ihmisiltä myös niin paljon hyvää energiaa ja hyviä viboja. Tulin antamaan sydämeni ja antamaan kaikkeni laulaakseni, ilmaistakseni äänemme ja edustaakseni maatani ylpeästi. Vain sillä on merkitystä.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu lähetti torstaina videotervehdyksen Golanille viestipalvelu X:ssä.

- Paitsi että osallistut Euroviisuihin ylpeästi ja vaikuttavalla tavalla, olet myös jo voittanut kestämällä karmean antisemitismin aallon, Netanjahu sanoi.