Ulkomaat
4.8.2026 06:19 ・ Päivitetty: 4.8.2026 06:19
25 osavaltiota haastoi Trumpin oikeuteen tuontitullipäätöksestä
Yhdysvalloissa 25 osavaltiota haastoi presidentti Donald Trumpin hallinnon oikeuteen tuontitullipäätöksen vuoksi maanantaina. Lähes kaikki ryhmittymään kuuluvat ovat demokraattien johtamia osavaltioita.
Yhdysvallat asetti heinäkuussa uusia 10-12,5 prosentin tuontitulleja 60 kauppakumppanilleen.
Ryhmittymä pyysi tuomareita keskeyttämään tullien täytäntöönpanon, julistamaan ne laittomiksi sekä määräämään hallintoa palauttamaan kerätyt maksut.
Yhdysvallat perusteli tulleja heinäkuussa pakkotyön vastaisilla toimilla. Yhdysvaltain hallinto sanoi, että alempaa 10 prosentin tullia sovelletaan niiden kauppakumppanien kohdalla, jotka ovat ottaneet käyttöön pakkotyön kiellon.
Ryhmittymän kanteessa sanottiin, että väitetyn pakkotyöongelman ja hallinnon asettamien uusien tuontitullien välillä ei ole järkevää yhteyttä.
Valkoinen talo kommentoi kannetta ilmoittamalla, että tuontitullit ovat laillisia.
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