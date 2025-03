Akavan Erityisalat selvitti mielipiteitä palkkatasa-arvosta – ”Kannatus on jopa vahvistunut”

Palkkatasa-arvon kannatus on vahvistunut kolmessa vuodessa, Akavan Erityisalojen teettämästä kyselystä selviää. Demokraatti Demokraatti

Akavan Erityisalojen Verianilla teettämässä tutkimuksessa kysyttiin vastaajien kantoja kolmeen palkkauksen tasa-arvoon liittyvään väittämään.

Ensimmäinen väittämä on, että saman vaatimustason töistä pitää aina maksaa sama palkka riippumatta siitä, onko kyse nais- vai miesvaltaisesta toimialasta. Vastaajista 86 prosenttia on väitteen kanssa täysin tai jokseenkin samaa mieltä.

Toisen väittämän mukaan sukupuolten välistä palkkaeroa pitää saada kavennettua Suomessa. Täysin tai jokseenkin samaa mieltä on 78 prosenttia vastaajista.

Kolmas väittämä toteaa, että samasta työstä pitää aina maksaa sama palkka. Väitteen kanssa samaa mieltä on 73 prosenttia vastaajista.

– On ilahduttavaa, että palkkatasa-arvon kannatus on jopa vahvistunut edellisestä, kolmen vuoden takaisesta mittauksesta. Täysin samaa mieltä olevia on nyt jonkin verran enemmän kuin vuonna 2022, Akavan Erityisalojen johtava juristi Jenni Salonen sanoo tiedotteessa.

Juttu jatkuu grafiikan jälkeen.

JOKAISEN väittämän kanssa täysin samaa mieltä olivat naiset useammin kuin miehet. Puolueiden kannattajista täysin samaa mieltä väitteiden kanssa olivat eniten vasemmistoliiton ja SDP:n kannattajat.

Akavan Erityisalat huomauttaa tiedotteessa, että kun lasketaan myös väitteiden kanssa jokseenkin samaa mieltä olleet, ovat myös oikeiston kannattajat samapalkkaisuuden edistämisen kannalla.

– Palkkatasa-arvo näyttäisi olevan suomalaisten DNA:ssa läpi puoluekentän. Tätä taustaa vasten on hämmentävää, että maahamme ajettiin juuri läpi palkkatasa-arvoa heikentävä vientimallilaki vartioimaan sitä, ettei naisvaltaisten alojen rakenteellista palkkakuoppaa saataisi helposti täytettyä, Akavan Erityisalojen johtava juristi Jenni Salonen sanoo tiedotteessa.

Akavan erityisalojen neuvottelupäällikkö Jari Kuoppasaari sanoo, että vastuullinen työnantaja arvostaa korkeakoulutettua osaamista myös oikeudenmukaisella palkkauksella.

– Palkkatasa-arvoa edistetään korjaamalla edelleen kuntien ja hyvinvointialueiden naisvaltaisten asiantuntija-ammattien palkkausta vastaamaan työn vaativuutta ja edellytettyä koulutusta, Kuoppasaari toteaa tiedotteessa.

Tutkimusta varten haastateltiin yhteensä 1 026 henkilöä 17.-19.1.2025. Aineisto kerättiin Verianin käyttämän kotitalouspaneelin kautta. Tilastollinen virhemarginaali on koko aineiston tasolla enimmillään 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.