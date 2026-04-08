Politiikka
8.4.2026 08:01 ・ Päivitetty: 8.4.2026 08:01
Alexander Stubb voi hyvin
Presidentti Alexander Stubbin terveydentilassa ei ole ilmennyt mitään, mikä vaikuttaisi hänen kykyynsä hoitaa tehtäväänsä.
Edellinen lausunto presidentin terveydestä julkistettiin presidentin virkakauden alussa huhtikuussa 2024.
Presidentin kanslia julkistaa lääkärinlausunnon Stubbin terveydentilasta kahden vuoden välein tai tarpeen ilmaantuessa.
Kanslian tiedotteen mukaan terveydentilasta tiedottaminen on kuitenkin aina vapaaehtoista ja nyt annettu lausunto on laadittu vuositarkastuksen perusteella.
Lausunnon presidentin terveydestä antoi professori, erikoislääkäri Jari Salo Mehiläisestä.
