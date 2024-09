Alma News Media suunnittelee lakkauttavansa Kauppalehti Option ja kaksi muuta lehteä

Muutosneuvottelut voivat johtaa enintään 30 henkilötyövuoden vähenemiseen. Muutosneuvotteluiden piirissä on noin 80 työntekijää. Yhteensä Alma News Median toimituksissa on lähes 300 työntekijää.

Yhtiön mukaan muutosten tarve johtuu kyseisten mediatuotteiden heikosta kannattavuuskehityksestä. Lisäksi yhtiö haluaa keskittyä entistä vahvemmin digitaaliseen medialiiketoimintaan.

- Suunnitelmamme on entisestään terävöittää erityisesti digitaalisten Kauppalehden ja Iltalehden uutisointia ja vahvistaa niiden arvoa tilaajille ja mainostajille, sanoo Alma News Median johtaja Juha-Petri Loimovuori tiedotteessa.

Kauppalehti Optio on aikakauslehti, joka käsittelee esimerkiksi liiketoimintaa, taloutta ja työhyvinvointia. Kauppalehti Fakta keskittyy johtamiseen ja työelämään, ja sitä on jaettu kaikille Kauppalehden tilaajille. Mediuutiset on sitoutumaton terveydenhuollon alan uutislehti.