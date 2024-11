Alma Pöysti vaikean valinnan edessä: nämä kuusi kirjaa kisaavat kauno-Finlandiasta

Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon saajaksi on ehdokkaana viisi suomenkielistä kirjaa ja yksi ruotsinkielinen kirja. Suomen Kirjasäätiö julkisti ehdokkaat torstaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ehdokkaisiin kuuluva Anna-Kaari Hakkaraisen Marraseliö (Tammi) kertoo Ingmar Bergmanin elokuvista, eräästä saaresta ja halusta, joka ei tottele. Romaani on tutkielma vallasta ja kirjoittamisesta.

Ruotsinkielinen ehdokas on Kaj Korkea-ahon romaani Hur man möter en mamma (Förlaget / Otava). Kirjan suomenkielinen nimi on Äitiä etsimässä, ja sen on suomentanut Laura Beck. Kirja kertoo kahden miehen matkasta isiksi kumppanusvanhemmuuden kautta.

Ehdokkaana on myös Helmi Kekkosen Liv! (Siltala). Se kertoo parikymppisestä Livistä, joka tapaa perheensä kesäpaikassa vieraan miehen. Tarinassa pohditaan seksuaalisen väkivallan määrittelyä sekä uhrin oikeuksia ja velvollisuuksia.

Tommi Kinnusen Kaarna (WSOY) kertoo naisten sodasta, luopumisen vaikeudesta ja siitä, kuinka kuoleman läheisyys muuttaa ihmistä. Finlandia-palkinnon saajaksi ehdolla olevan romaanin tapahtumien taustalla ovat neuvostopartisaanien iskut suomalaisia siviilejä kohtaan kesällä 1944 jatkosodan aikana.

VIIDES ehdokas, Hanna-Riikka Kuisman Korvaushoito (Like), on addiktiosta, päihdepolitiikasta ja suomalaisen yhteiskunnan varjoista kertova teos. Kirjassa päihdepiireistä irtautuneen miehen elämä järkkyy, kun hän kuulee uuden vinkin vuosikymmeniä sitten kadonneen pikkusiskonsa vaiheista.

Pajtim Statovcin Lehmä synnyttää yöllä (Otava) kertoo Suomessa kasvaneesta kosovalaistaustaisesta pojasta, joka matkustaa äitinsä kanssa aikuisena synnyinseuduilleen. Romaani kuvaa elämänmittaista syyllisyyden tunnetta ja uskoa pahimpaan.

Ehdokkaat valitsi lautakunta, jonka jäsenenä ovat esimerkiksi toimittaja Annika Hällsten ja puheenjohtaja, Turun kirjamessujen ohjelmapäällikkönä pitkään toiminut Kari J. Kettula.

Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon arvo on 30 000 euroa. Voittajan valitsee ja julkistaa näyttelijä Alma Pöysti (kuvassa).

Aiemmin tällä viikolla julkistettiin lasten- ja nuortenkirjallisuuden sekä tietokirjallisuuden palkintoehdokkaat. Kaikkien kategorioiden Finlandia-voittajat julkistetaan 27. marraskuuta.

Palkinto jaetaan tänä vuonna 41. kerran. Viime vuoden kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon voitti Sirpa Kähkösen teos 36 uurnaa.