Ammattiliitto Pro aikoo viedä Finnairin oikeuteen – tästä on kyse

Ammattiliitto Pro aikoo viedä Finnairin oikeuteen. Liiton näkemyksen mukaan sen jäsentä koskeva työsuhteen purku on laiton ja siihen liittyy myös vahva syrjintäepäily, josta Pro on tehnyt ilmoituksen aluehallintoviraston (avi) työsuojeluviranomaiselle. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

Ammattiliitto Pro kertoo Finnairin koneita huoltavan Finnair Technical Servicesin ilmoittaneen maanantaina purkavansa välittömästi ammattiliitto Pron jäsenen työsuhteen.

Pro tuomitsee Finnairin toiminnan laittomana, ja koska asiaan liittyy lisäksi epäilys syrjinnästä ay-liikkeeseen kuulumisen perusteella, on asia liiton mukaan erittäin vakava. Henkilö, jonka työsuhde purettiin, on toiminut työntekijöiden enemmistön yhteistoimintaedustajana, vaalitoimikuntien vahvistamana työsuojeluasiamiehenä sekä Ilmailutekniikan ammattiyhdistys ITA ry:n ammattiosaston puheenjohtajana.

– Tulemme viemään asian oikeuteen ja olemme tehneet Finnairin toiminnasta ilmoituksen työsuojeluviranomaisille. Tämä on käsittämättömän ammattitaidotonta toimintaa valtionyhtiössä, jonka pitäisi toimia esimerkillisesti, Pron puheenjohtaja Jorma Malinen sanoi tiedotteessa maanantaina.

Pron edunvalvontajohtaja Minea Pyykönen kertoo Demokraatille, että syrjintäepäilystä on tehty jo aiemmin ilmoitus työsuojeluviranomaiselle, joka odottaa vielä työnantajan vastinetta. Työsuhteen laittomasta purkamisesta Pro ei ole vielä tehnyt ilmoitusta, mutta sellainen tullaan Pyykösen mukaan tekemään.

AMMATTILIITTO Pron mukaan tapaus liittyy keskusteluun siitä, voiko työnantaja muuttaa työntekijän työn tekemisen paikkaa ilman työntekijän suostumusta työnantajan direktiovallan perusteella. Minea Pyykönen kertoo, että liitto on pyytänyt asiaan lausuntoa työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetojalta.

– Hänen mukaansa tämä tilanne ei ole sellainen, että työnantaja voisi ylipäätään lähteä ilman työntekijän suostumusta vaihtamaan tämän työpaikkaa. Työnantajalla ei ole oikeutta siirtää työntekijää direktiovallallaan – edes tilapäisesti – toisen työnantajan toimipisteeseen ilman työntekijän suostumusta, Pyykönen kertoo.

Pyykösen mukaan näkemykset siitä, olisiko työntekijän työpaikka vaihtunut, eriävät. Pron ja työsopimuksen purkamisen kohteeksi joutuneen Jukka Korhosen mukaan kyseessä ei olisi Finnair Techical Services oy:n työpaikka, vaan kyseessä olisi toinen emoyhtiö Finnairin työpaikka. Silloin siis työnantaja ja työpaikka käytännössä vaihtuvat, Pro ja Korhonen tulkitsevat.

– Työnantajan näkökulmasta siirtyisin toiseen toimipisteeseen, mutta kyse on toisesta yrityksestä, toisista työtehtävistä ja eri sopimusalalla. Se on ihan eri yritys, jolla on eri y-tunnus ja kaikki. Minuun noudatetaan IAU:n ja Paltan välistä työehtosopimusta, eikä sellaisia tehtäviä tai henkilöitä ole uudessa paikassa, Korhonen kertoo.

Asiaa on puitu jo alkukeväästä asti ja välissä Korhonen on ollut myös sairauslomalla. Viime viikolla asian tiimoilta yritettiin järjestää keskustelua työnantajan ja Korhosen välillä. Korhosen ja Pyykösen mukaan työnantajalle ei kuitenkaan sopinut, että työnantajan aloitteesta käytävä kokous katsotaan työajaksi. Tapaaminen ei siis toteutunut ja uusin käänne tuli maanantaina työnantajan työsuhteen purkuilmoituksen muodossa. Tämä ilmoitus annettiin ainoastaan sähköpostilla ilman erillistä Korhosen kuulemista.

Meidän näkemyksemme on, että työsopimuksen purku ei tule kyseeseen.

Työsuhteen purkaminen on irtisanomista painavampi toimi. Työsuhteen purussa työsuhde päättyy heti ilman irtisanomisaikaa. Työsopimuslain mukaan purkuun pitää olla erittäin painava syy. Lain mukaan sellaisena voidaan pitää ”työntekijän työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden niin vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa”.

Työnantaja ilmoitti maanantaina Korhoselle sähköpostitse katsovansa tämän työsuhteen purkautuneen työsopimuslain 8 luvun 3. pykälän perusteella. Pykälässä todetaan, että jos työntekijä on ollut poissa työstä vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta sinä aikana työnantajalle pätevää syytä poissaololleen, työnantaja saa käsitellä työsopimusta purkautuneena poissaolon alkamisesta lukien.

Korhosen ja Pron Minea Pyykösen näkemyksen mukaan pätevä syy on ilmoitettu. Korhonen kertoo ilmaisseensa työnantajalle monta kertaa, ettei suostu siirtymään uuteen työpaikaan, vaan töihin palatessaan pysyy entisessä työsopimuksensa mukaisessa työpaikassaan. Hän kertoo perustelleensa kantansa asiaan muun muassa Paanetojan lausuntoon vedoten.

– Työnantajalle on ilmoitettu ja olen useampaan kertaan ilmoittanut halukkuuteni palata työhöni, omaan työtehtävääni ja työyhteisöön, jossa olen työskennellyt yli 30 vuotta. Olen ilmoittanut, etten hyväksy heidän siirto-oikeuttaan, Korhonen kertoo ja toteaa, että kyseessä on tilanne, jossa hän ei työnantajasta johtuvista esteistä johtuen ole voinut palata työhön.

– Tässä työntekijä on ilmoittanut työnantajalle, että katsoo työnantajan toimivan laittomasti ja hän on estynyt työnantajasta johtuvasta syystä palaamasta töihin. Meidän näkemyksemme on, että työsopimuksen purku ei tule kyseeseen, Pyykönen summaa Pron kannan.

FINNAIRIN viestinnästä vahvistetaan Demokraatille, että ”lähiaikoina yhden Finnairin työntekijän työsuhde on päättynyt purkautumiseen”.

– Emme voi kuitenkaan kommentoida yksittäisen työntekijän tilannetta tai työsuhteen yksityiskohtia tarkemmin työntekijän yksityisyyden vuoksi, Finnairin henkilöstöviestinnän johtaja Satu Haataja kertoo sähköpostitse.

Haataja toteaa yleisellä tasolla, että työsuhteen purkautumiseen täytyy olla erittäin painavat perusteet. Työsuhteen purkaminen on mahdollista vain, jos työsopimuksessa tai laissa määriteltyjä olennaisia velvollisuuksia rikotaan tai laiminlyödään vakavasti. Haataja painottaa, että Finnairissa toimitaan lain edellyttämällä tavalla.

– Finnair kohtelee koko henkilöstöään eettisten toimintaperiaatteidensa mukaisesti, emme hyväksy syrjintää missään muodossa. Meillä on hyvä keskusteluyhteys myös eri henkilöstöryhmiä edustavien luottamushenkilöiden kanssa ja toimivat tavat käydä jatkuvaa vuoropuhelua. Uskomme dialogiin ja rakentaviin yhteistyön tapoihin, myös sellaisissa tilanteissa, joissa näkemyksemme eriävät, Haataja kirjoittaa.

TAPAUKSEN juuret juontavat Pron edunvalvontajohtaja Minea Pyykösen mukaan muutaman vuoden taa ja taustalla on käytännössä työehtosopimuksiin liittyvä rajakiista, jota on käyty kahden tekniikan työntekijöitä edustavan ammattiliiton – Ilmailualan unioni IAUn ja Pron välillä. Pyykösen mukaan kiista nyt on henkilöitynyt yhteen ihmiseen.

Pyykönen taustoittaa, että vuonna 2020 Ilmailutekniikan ammattiyhdistys ITA ry erosi IAU:sta, koska ITA:n väen mielestä IAU ei ajanut enää Finnair Technical Services oy:ssä työskentelevien ihmisten asiaa. Tuolloin ITA liittyi Pron jäseneksi ja Pro halusi italaisille oman työehtosopimuksen ja edustajat.

– IAU ei suhtautunut siihen positiivisesti ja siitä alkoi nyt jo aika monta vuotta kestänyt kädenvääntö siitä, että kenellä on sopimusoikeudet ja kenellä ei.

– Suurin osa Finnair Technical Servicesin työntekijöistä on Pron jäseniä ja kuuluvat ITAan, mutta IAU:n sopimus on yleissitova ja se kattaa enemmän jäseniä kaiken kaikkiaan kaikissa yrityksissä, missä se on voimassa, siksi sopimusoikeudet ovat säilyneet IAU:lla. Tätä on käyty valtakunnansovittelijalla monta kertaa sovittelemassa, Pyykönen kertoo.

Pyykösen mukaan jos IAU olisi antanut luvan italaisten omaan työehtosopimukseen, siitä olisi tullut todennäköisesti talokohtainen sopimus, ei yleissitova.

TYÖPAIKAN arjen tasolla eri ammattiliitoissa toimivien välillä on Pyykösen mukaan ollut tes-vääntöjen ja työsuojeluvaaleihin liittyvien epäselvyyksien vuoksi ”kähinää” ja ”puolin ja toisin on tehty häirintäilmoituksia” työnantajalle.

– Työnantaja päätti ratkaista tilanteen niin, että tämän yhden henkilön työntekemisyritys vaihdetaan, Pyykönen moittii.

– Työnantajan olisi pitänyt kohdella tasapuolisesti eri ammattiosastojen ja -yhdistysten ihmisiä. Ei niin, että yksi ihminen siirretään tehtäviin, joissa hänellä ei ole välttämättä edes kelpoisuutta tai osaamista toimia, hän sanoo.