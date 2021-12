Ammattiliitto Pron hallitus on hyväksynyt useita yrityskohtaisia työehtosopimuksia

Ammattiliitto Pron hallitus hyväksyi useita yrityskohtaisia työehtosopimuksia sekä mekaanisen metsäteollisuuden että paperiteollisuuden yrityksiin. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Meillä on neuvotteluissa aina lähtökohtana sopia. Meneillään olevalla neuvottelukierroksella olemme saaneet jo ennen näitä sopimuksia useita työehtosopimuksia maaliin. Pron tavoitteet tälläkin kierroksella ovat kohtuulliset, yritysten kilpailukykyä ja jäsenten ostovoimaa tukevia. Pro on maltillinen neuvottelukumppani ja onneksi meillä on vastapuolen neuvottelijoina myös paljon maltillisia kumppaneita, Pron puheenjohtaja Jorma Malinen sanoo tiedotteessa.

Puunjalostusyhtiö Koskisen Oy:n ja Pron sekä Teollisuusliiton uusi yrityskohtainen työehtosopimus mekaaniseen metsäteollisuuteen on neuvoteltu ajalle 1.1.2022-31.12.2025.

Muita alalle tehtyjä sopimuksia ovat Kurikka Timber Oy:n sopimus, jonka kausi on 1.1.2022-31.12.2024, Turun Rakennustuote Oy:n sopimuskausi on 1.1.2022-31.12.2024 ja Kartiopuu Oy:n sopimus kaudelle 1.1.2022-31.12.2024.