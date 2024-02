Ammusvalmistaja Nammoa ei löydä Teollisuusliiton uudelta lakkolistalta – Riku Aalto: “Tässä kohtaa järkevää jättää pois”

Teollisuusliitto ilmoitti tänään uusista laajoista poliittisista lakoista, jotka toteutetaan helmikuun puolivälissä. Ilmoitus tuli vain päivä SAK:n ja STTK:n eilisen suurlakon jälkeen. Rane Aunimo ja Johannes Ijäs

Useille teollisuuden toimialoille kohdistuvat työnseisaukset ovat kestoltaan kolmipäiväisiä ja ne toteutetaan Teollisuusliiton 14.-16. helmikuuta. Teollisuusliiton lakkojen piirissä on noin 60 000 teollisuuden työntekijää, kuten helmikuun alussakin.

Ammusvalmistaja Nammo Lapuan tehtaita on nyt käynnissä olevan lakon piirissä. Asiasta syntyi kohua. Tänään ilmoitetulta uudelta lakkolistalta Nammon tehtaita ei enää löydy Teollisuusliiton sivuilla.

Demokraatti tavoitti perjantaina Teollisuusliiton puheenjohtajan Riku Aallon.

– Olemme hiukan vaihtaneet yrityksiä, Nammo ei ole listalla mukana, hän vahvistaa.

Vaikuttiko asiasta syntynyt keskustelu ratkaisuun?

– Sillä tavalla vaikutti, että kävimme tietysti yrityksen kanssa Huoltovarmuuskeskukseen liittyen keskusteluja asian tiimoilta ja todettiin, että tässä vaiheessa Nammo jätetään tältä listalta pois.

Nammon kohdalla ehdittiin huolestua siitä, kuinka lakko vaikuttaa ammustuotantoon ja sitä kautta Ukrainan tukemiseen. Aalto ei suoraan arvioi sitä, kuinka tuleva lakko olisi voinut tältä osin vaikuttaa, mutta sanoo, että Nammo oli tässä kohtaa järkevää jättää listalta pois.

AALTO sanoo muutoin tulevasta lakosta ja sen nopeasta ilmoittamisesta eilisen lakkopäivän jälkeen, että painetta on tarpeen pitää yllä, jotta neuvottelutilanne saadaan aukeamaan.

– Sitä varten totesimme, että toimia on syytä jatkaa, koska aikaisemmilla toimilla niin ei ole vielä tapahtunut.

Eilen sekä pääministeri Petteri Orpo (kok.) että työministeri Arto Satonen (kok.) suhtautuivat nihkeästi mihinkään kädenojennuksiin.

Mitä tämän tien päässä lopulta on?

– Vaikea sanoa, aika näyttää sitten sen. Täytyy toivoa, että päästäisiin sen polun alkuun, että saataisiin asiat järjestykseen sillä tavalla, että hallitus ja työmarkkinajärjestöt löytäsiviät yhteisen näkemyksen, miten suomalaisista työelämää kehitetään.

Muiden liittojen mahdollisista ratkaisuista tai mukaantulosta Aalto on harvasanainen.

– En osaa muiden liittojen puolesta sanoa yhtään mitään, mutta he ilmoittelevat sitten, mikäli näin päättävät.

TEOLLISUUSLIITON keskeinen huoli tällä hetkellä liittyy paikallisen sopimisen kokonaisuuden aiheuttamiin muutoksiin työehtojen tasossa, valvonnassa ja työntekijöiden edustuksessa. Aalto vertaa paikallisen sopimisen kokonaisuutta Sipilän hallituksen epäonnistuneeseen taksiuudistukseen.

– Hallituksen ajamien työmarkkinamuutosten seurauksena heikkoihin paikallisiin sopimuksiin puuttuminen on mahdotonta. Riskit erityisesti sille, että ulkomaalainen työvoima työskentelee työehtosopimusten perälautakirjaukset alittaen, on valtava. Uudistus on aito uhka työehtojen valvonnan ja tason sekä kaksien työmarkkinoiden syntymisen kannalta, Aalto sanoo tiedotteessa.

– Paikallisen sopimisen kokonaisuus on työmarkkinoiden oma taksiuudistus. Sen häviäjiä ovat työntekijöiden ohella kotimaiset yrittäjät, jotka eivät halua kilpailla heikoilla työehdoilla. Uudistuksen voittajat löytyvät hämäristä alihankkijoista ja paljon ulkomaalaisia työllistävistä yrityksistä.

Toteutuessaan ilmoitetut lakot pysäyttävät suuren osan suomalaista teollisuutta. Lakot eivät koske hätätyötä, eivätkä sellaista työtä, joka on välttämätöntä hengen ja terveyden turvaamiseksi.

TEOLLISUUSLIITON tämän päivän tiedotteen lukenut keskusjärjestö STTK.n puheenjohtaja Antti Palola ei yllättynyt, että lakkoilmoituksia alkaa tulla lisää.

– Tietyllä tavalla aika odotettua, kun hallituspuolueiden vastaus oli eilen, että hallitusohjelmasta pidetään kiinni ja mitään muutosta ei tule. Osasin arvioida, että varmaan näitä ilmoituksia tulee, Palola sanoo Demokraatille.

Palola kertoo, että hänen korviinsa ei ole tullut STTK:laisesta kentästä vielä tietoja uusista lakkoilmoituksista tai työtaistelutoimenpiteistä.

– Vähän kuten eilen arvioin, kyllä varmaan useassa liitossa käydään tällaista arvioita tähänastisista työtaistelutoimista ja mielenosoituksista. Kukin järjestö tekee osaltaan arviointia ja päätöksiä.

STTK:laisen ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen kertoo Demokraatille, että Pro ilmoittaa tänään vastaavaan ajankohtaan työtaistelutoimia kuin Teollisuusliitto.

Hän sanoo, että tarkemmat yksityiskohdat selviävät tämän päivän tiedotteesta.

Pron hallitus kokoontui eilen. Hallitus antoi Maliselle valtuutuksen selvittää Pron eri edunvalvontasektoreilta, onko niillä halua lähteä mukaan työtaistelun seuraavaan vaiheeseen.

Pron edunvalvonta muodostuu viidestä eri sektorista: teollisuus-, finanssi-, palvelu-, ict- ja viestintäsektorista sekä julkisesta sektorista. Sektorit hoitavat sopimusalojensa neuvottelutoiminnan ja päättävät myös itsenäisesti, onko niillä halua työtaistelutoimiin. Esimerkiksi vakuutusalalla lakko on ollut viimeksi 1980-luvulla.

SAK:laisen Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko toteaa, että ensin analysoidaan tämän ja eilisen päivän lakkojen tulokset ja tulevana maanantaina vasta mietitään tulevaa.

– Ei tässä nyt kesken olla tietenkään heittämässsä, hän kommentoi lyhyesti Demokraatille.

ELINKEINOELÄMÄN keskusliiton (EK) mukaan Teollisuusliiton ilmoittamat uudet laajat lakot uhkaavat jo vakavasti Suomen työpaikkoja.

– Palkansaajat vaarantavat omien yritystensä taloudellisen kestokyvyn ja sitä kautta omat työpaikkansa”, EK:n Työelämä-vastuualuetta johtava Ilkka Oksala sanoi tänään Helsingin Sanomille.

Työministeri Satonen sanoo Demokraatille, että jos lakot pitkittyvät, “niin vaikutukset tietenkin suurenevat ja tappiot kasvavat”.

– Yritykset itse osaavat vastata siihen millaisia vaikutuksia on henkilöstöön, Satonen kommentoi.

Uutiseen lisätty kommentteja Teollisuusliiton lisäksi muista ammattijärjestöistä ja ministeri Arto Satoselta.