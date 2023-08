Andersson: ”Riikka Purra huijasi äänestäjiään” – vasemmistoliiton puheenjohtajan mukaan hallitusohjelma on syrjivä

Yksikään suomalainen ei äänestänyt tämänkaltaisen politiikan puolesta. Kokoomus, perussuomalaiset, KD ja RKP – yksikään ei kertonut ennen vaaleja avoimesti, millaisia leikkauksia ne olisivat valmiita tekemään, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoi puolueensa eduskuntaryhmän kesäkokouksessa tänään Lohjalla. Johannes Ijäs Demokraatti

Hänen mukaansa erityisesti perussuomalaiset meni vaaleihin sammutetuin lyhdyin.

– Riikka Purra huijasi äänestäjiään väittämällä, ettei perussuomalaisille käy pienituloisilta leikkaaminen. Nämä puheet unohtuivat nopeasti, kun ovet ministeriautoon avautuivat.

Andersson piikitteli myös RKP:n puheenjohtajaa Anna-Maja Henrikssonia, joka oli sanonut, ettei menisi hallitukseen, joka tekee perussuomalaista politiikkaa. Nyt hallitus kuitenkin on heikentämässä esimerkiksi paperittomien terveydenhuoltoa.

– Sosiaaliturvasta vastaava ministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) perusteli viime viikolla leikkauksia sanomalla, että hän on aina ollut valmis kantamaan vastuuta. Mutta hän ei ole se, joka kantaa seuraukset hallituksen päätöksistä. Ne eivät vaikuta Grahn-Laasosen tai yhdenkään muun ministerin elämään millään tavalla. Seuraukset heidän päätöksistään kantavat kaikki ne pienituloiset, joiden palkka ei riitä elämiseen, Andersson jatkoi.

HÄN syyttää hallitusta siitä, että se on leikkaamassa ”sairailta, työttömiltä, lapsilta ja köyhiltä”.

– Se, että hallitus edes kehtaa kutsua kylmää ja eriarvoistavaa politiikkansa “vastuulliseksi”, kertoo kaiken oleellisen kokoomuksen ja perussuomalaisten maailmankuvasta.

– Sosiaaliturvaleikkaukset ovat paljon rajumpia kuin Sipilän porvarihallituksen kaudella. Nyt hallitus kaavailee jopa kaikkein pienituloisimpien viimesijaisen etuuden, toimeentulotuen epäämistä kokonaan. Samaan aikaan varakkaille suomalaisille tarjotaan uusia veroetuja ansiotuloverokevennyksellä sekä solidaarisuusveron alarajan ja osakesäästötilin ylärajan nostolla.

Andersson nosti esiin myös hallituksen listalla olevat työntekijän asemaa heikentävät työmarkkinalainsäädännön muutokset sekä sosiaali- ja terveydenhuollon leikkaukset.

– Työministeri Arto Satonen on perustellut näitä heikennyksiä pohjoismaalaisuudella. Oikeampi verrokkiryhmä olisi Itä-Eurooppa. Muista Pohjoismaista on poimittu vain heikennykset ilman jälkeäkään paremmista käytännöistä. Lopputuloksena suomalaisen työntekijän asema uhkaa monessa suhteessa vajota Pohjoismaiden pohjamutiin.

ANDERSSON sanoi, että mikään sisäinen tai ulkoinen tekijä ei pakota Petteri Orpon hallitusta toteuttamaan näin eriarvoistavaa ja yksipuolista ohjelmaa.

– Hyvän kehityksen jatkamiseksi hallituksen pitäisi keskittyä kolmeen kokonaisuuteen: Suomeen muuttaneiden parempi mukaanotto yhteiskuntaan ja kotoutumiskoulutuksen parantaminen,

vaikeimmin työllistyvien henkilöiden palveluiden parantaminen sekä koulutukseen, oppimiseen ja aikuiskoulutukseen panostaminen, Andersson linjasi.

Hän kritisoi myös aikuiskoulutustuen lakkauttamista.

– Jos hallitus järkiperusteet sivuuttaen vie läpi aikuiskoulutustuen poiston, voin jo nyt luvata, että seuraavan kerran, kun vasemmistoliitto on hallitusvastuussa, tulemme tällaisen tukimuodon palauttamaan.

Anderssonnin mukaan valtiontaloutta on mahdollista tasapainottaa yhtä paljon kuin mitä hallitus leikkauksillaan tavoittelee, mutta ilman, että yhdenkään pienituloisen toimeentuloa vaikeutetaan.

– Esimerkiksi kohtuullistamalla listaamattomien yritysten omistajien osinkoverotukea, ottamalla käyttöön ulkomaisten rahastojen ja muiden osinkoverosta vapautettujen yhteisöjen lähdevero sekä maltillinen 0,5 prosentin varallisuusvero yli miljoonan arvoisille omistuksille (pois lukien oma asunto), olisi mahdollista saada valtion kassaan yhtä paljon lisätuloja kuin mitä hallitus aikoo sosiaaliturvasta leikata.

ANDERSSON otti kantaa myös kesän rasismikeskusteluun, jota hän pitää tärkeänä.

Hänen mukaansa sasismi on jo konkreettinen turvallisuusuhka Suomessa.

– Se on jo pitkään vaikuttanut monien turvallisuuden tunteeseen, mahdollisuuksiin työllistyä ja esimerkiksi saada vuokra-asunto avoimilta markkinoilta. Se on liian pitkään vaikuttanut liian monen lapsen ja nuoren itsetuntoon ja yhteenkuuluvuuden tunteeseen. Siksi on väliä sillä, ketkä ovat hallituksen ministereiden silmissä “suomalaisia”. Siksi on väliä sillä, tunnustaako hallitus aidosti, että jokaisella tässä maassa asuvalla on yhtäläinen, jakamaton ihmisarvo. Siksi koko hallituksen pitää olla valmis selvästi tuomitsemaan kaikenlaisen ajattelun, joka jaottelee ja arvottaa ihmisiä etnisyyden, kulttuurin tai uskonnon perusteella.

– Puheet yhdenvertaisuudesta eivät kuitenkaan ole mitään ilman konkreettisia tekoja. Niitä me haluamme hallituksen tiedonannossa nähdä. Jos hallitus on tosissaan yhdenvertaisuuden edistämisen suhteen, pitää sen olla myös valmis arvioimaan uudestaan omaa hallitusohjelmaansa.

– Pääministeri Petteri Orpon mukaan hallitusohjelmassa ei ole mitään ”syrjivää”. Tämä ei pidä paikkaansa. Maahanmuuttajien sosiaaliturvan eriyttäminen, kielitaidottomien alempi työttömyysturva, ilman oleskelulupaa olevien terveyspalveluiden heikentäminen, vastaanottorahan laskeminen minimiin sekä muun muassa kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen määräaikaiset sopimukset ovat kaikki esimerkkejä päätöksistä, joilla Suomeen muuttaneet asetetaan eriarvoiseen asemaan. Nämä ovat rakenteellista syrjintää lisääviä, ei sitä purkavia päätöksiä.

PUHEENSA päätteeksi Andersson kertoi puolueensa presidentinvaalitilanteesta.

Hänen mukaansa vaaleissa tarvitaan ”vahva punavihreä ääni”. Vasemmistoliitto asettaa oman ehdokkaansa.

– Kuten aiemmin olen todennut, olen luvannut harkita ehdokkuutta. Kannustan muita vasemmistoliiton poliitikkoja tekemään samoin. Oman päätökseni kerron hyvissä ajoin ennen puoluevaltuuston päätöskokousta lokakuussa.