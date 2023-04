Andersson syyttää kokoomusta valehtelusta, armahtaa VM:n: ”Jos joku tulkitsee kuittailuksi sen, että…”

Vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin mukaan kokoomus valehteli ennen vaaleja siitä, mitä heidän leikkausaikeensa tarkoittavat julkisten palveluiden rahoitukselle. Johannes Ijäs Demokraatti

Hallitustunnustelija Petteri Orpo (kok.) aloittaa eduskuntaryhmien tapaamiset perjantaina 21. huhtikuuta. Päivälle on varattuna vain vasemmistoliiton eduskuntaryhmän tapaaminen, kun muiden ryhmien kanssa jatketaan maanantaina ja tiistaina.

Vasemmistoliitto ei ole ollut vahvasti hallitusspekulaatioissa mukana, koska puolueen linja vaalit voittaneeseen kokoomukseen nähden on hyvin kaukana.

Kyse ei ole kuitenkaan siitä, että kokoomus haluaisi hoitaa vasemmistoliiton alta pois jo perjantaina, vaan siitä, että puolueen puheenjohtaja Li Andersson on työmatkalla Yhdysvalloissa maanantaista perjantaihin ensi viikolla.

– Me pyysimme mahdollisuutta pitää tapaaminen perjantaina, Andersson kertoo Demokraatille eduskunnassa.

Andersson sanoo puolueensa menevän Orpon tapaamiseen siltä pohjalta, mitä puolue on hallitustunnustelijalle vastannut.

Andersson jatkaa, että vasemmistoliiton tavoin on paljon muitakin asiantuntijoita, jotka ovat kyseenalaistaneet kokoomuksen kynnyskysymyksenä pitämän kuuden miljardin euron sopeutuksen liian mittavaksi yhdelle vaalikaudelle.

Andersson toteaa, että on myös tuotu esiin sitä, että pahimmassa tapauksessa, kun kasvuennusteet ovat heikot, se aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä.

VALTIOVARAINMINISTERIÖN esittämä kuuden miljardin euron sopeutus yhdessä vaalikaudessa edellyttää myös sosiaali- ja terveyspalveluista, sosiaaliturvasta ja koulutuksesta leikkaamista, kertoi VM:n budjettipäällikkö Mika Niemelä eilen Helsingin Sanomille.

Andersson painottaa voimakkaasti puhuneensa tästä samasta asiasta läpi koko vaalikampanjan.

– Joka ikisessä vaalitentissä, missä olin. Kyllä kokoomuslaiset itse ovat tämän tienneet, minun mielestäni he vain johtivat harhaan ihmisiä vaalityössä, Andersson sanoo.

Vasemmistoliittolaiset noteerasivat Orpon puheet myös hallitustunnusteluvastauksissaan.

”Muiden sopeutuskohteiden osalta yhdymme hallitustunnustelijan Petteri Orpon ennen eduskuntavaaleja antamiin lupauksiin, joiden mukaan ”me emme ole leikkaamassa ihmisten toimeentulosta”, ”me emme halua tehdä leikkauksia koulutukseen”, ”me emme ole koskemassa eläkkeensaajien indekseihin” (Yle 20.3.2023) sekä ”me emme ole leikkaamassa soten rahoitusta” (Yle 21.3.2023)”, vasemmistoliiton eduskuntaryhmä vastasi.

Olisiko VM:n pitänyt tulla oman (nyt HS:ssä julkaistun) tietonsa kanssa julki ennen vaaleja?

– Minun mielestäni VM on pelannut reilummin kuin kokoomus, koska VM tuli (ennen vaaleja maaliskuun alussa) oman menokartoituksensa kanssa julkisuuteen. Siinä oli selvällä suomen kielellä avattu, mitä se tarkoittaa. Siellähän oli erittäin rajuja leikkausesityksiä sosiaaliturvaan, köyhien perheiden toimeentuloon ja työttömyysturvaan. Siellä oli myös erittäin isoja leikkauksia koulutuksen rahoitukseen esimerkiksi ammatillisella puolella. Minun nähdäkseni he ovat kyllä koko ajan puhuneet siitä, että jos sopeutetaan näin isosti, se tulee tarkoittamaan tämänkaltaista kuin VM silloin esitteli, Andersson sanoo.

Kokoomukselle hän ei anna näin puhtaita papereita.

– Sen sijaan kokoomus on vaaleissa muun muassa sanonut, että koulutus on erityissuojeluksessa. He ovat sanoneet sanatarkasti, että eivät ole leikkaamassa ihmisten toimeentulosta, mikä on valhe. He ovat sanoneet, että eivät ole leikkaamassa sote-rahoituksesta, mikä on valhe. Joten kyllä minun mielestäni eniten peiliin katsomisen paikka on nykyisillä vaalivoittajilla, jotka eivät puhuneet suoraan ja selvästi vaalien alla siitä, miten heidän ajamansa sopeutus tarkoittaa.

MONI näki vasemmistoliiton hallitustunnusteluvastauksissa kuittailun makua.

– Jos joku tulkitsee kuittailuksi sen, että siteeraamme suoraan Orpoa vaalikeskusteluista, se on toki ikään kuin tulkitsijasta kiinni, tulkitseeko sen kuittailuna vai ei. Me olemme yksinkertaisesti tuoneet esille sitä, mitä hän on itse sanonut vaalien alla. He ovat nyt sitten voittaneet vaalit tällä agendallaan. Katsotaan nyt, miten he aikovat onnistua omien lupauksiensa kiinnipitämisessä, Andersson sanoo.

Hän uskoo, että kokoomus haluaa lähteä hallitusneuvotteluihin porvaripohjalla.