Politiikka
18.3.2026 13:33 ・ Päivitetty: 18.3.2026 13:33
Anna-Kaisa Ikoselta kova ilmoitus
Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen ei pyri kokoomuksen varapuheenjohtajaksi ensi kesäkuun puoluekokouksessa.
Ikonen kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä.
Ikonen on toiminut kokoomuksen varapuheenjohtaja kuusi vuotta eli kolme kautta.
Ikonen perustelee ratkaisuaan halulla antaa tilaa uusille kyvyille ja keskittymisellä tehtäväänsä ministerinä.
