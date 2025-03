Anora kahmi kasan Oscareita – Mikey Madison yllätti

Yhdysvaltalaisen indie-ohjaaja Sean Bakerin ohjaama Anora nousi järjestyksessään 97. Oscar-gaalan menestyselokuvaksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Anora voitti parhaan elokuvan Oscarin, ja sen onnistui kahmia enemmän pystejä kuin mikään muu elokuva tänä vuonna, kaikkiaan viisi.

Parhaan elokuvan lisäksi Baker palkittiin Anorasta parhaan ohjauksen, alkuperäiskäsikirjoituksen ja leikkauksen Oscareilla. Hänen neljä Oscar-palkintoaan samana iltana sivuavat Guardianin mukaan Walt Disneyn ennätystä: Disney ylsi samaan vuoden 1954 gaalassa.

Bakerin palkintojen lisäksi Mikey Madison sai elokuvasta parhaan naispääosan Oscarin. Kyseessä on 25-vuotiaan Madisonin ensimmäinen Oscar-palkinto. Madison kiitti voitonpuheessaan muun muassa seksityöläisten yhteisöä.

Madisonin voitto oli pieni yllätys, sillä Demi Mooren rooli elokuvassa The Substance oli ennakkosuosikki Oscar-voittajaksi.

Anora kertoo yhdysvaltalaisesta seksityöntekijästä, jonka sulhanen on venäläisen oligarkin poika. Madisonin ohella elokuvassa näyttelee myös venäläinen Juri Borisov, joka tuli tunnetuksi suomalaiselokuva Hytti nro 6:n miespääosasta.

Anora voitti viime vuonna Cannesin elokuvajuhlien tärkeimmän palkinnon Kultaisen palmun.

Neljä kertaa Oscar-gaalassa lavalla käynyt Baker korosti parhaan ohjaajan kiitospuheessaan elokuvateatterikokemuksen merkitystä.

PARHAAN miespääosan Oscar-palkinnon sai Adrien Brody elokuvasta The Brutalist. Hän kukisti kategoriassa muun muassa Timothee Chalamet’n ja Ralph Fiennesin.

Kyseessä on Brodyn toinen pääosa-Oscar. Hän sai palkinnon myös vuoden 2002 elokuvasta Pianisti.

Brody esittää The Brutalistissa holokaustista selvinnyttä unkarinjuutalaista arkkitehtiä, joka rakentaa uutta elämää Yhdysvalloissa. Pitkässä kiitospuheessaan Brody otti kantaa rasismia ja antisemitismiä vastaan.

- Uskon että jos menneisyys voi opettaa meille mitään, se on että vihaan ei saa olla puuttumatta, Brody sanoi.

Parhaan miessivuosan Oscarilla palkittiin Kieran Culkin elokuvasta A Real Pain. Kyseessä on Culkinin ensimmäinen Oscar-palkinto. Hän on saanut samaisesta roolista aiemmin muun muassa Golden Globen.

Parhaan naissivuosan Oscarin puolestaan sai Zoe Saldana elokuvasta Emilia Perez. Saldana sanoi kiitospuheessaan olevansa maahanmuuttajavanhempien ylpeä lapsi.

- Olen ensimmäinen dominikaanitaustainen, joka on voittanut Oscarin, ja tiedän etten ole viimeinen, liikuttunut Saldana sanoi.

ENITEN Oscar-ehdokkuuksia oli tänä vuonna saanut mielipiteitä jakanut musikaali Emilia Perez. Sukupuolta vaihtaneesta huumekartellin pomosta kertova elokuva oli ehdolla peräti 13 kategoriassa. Emilia Perez sai lopulta tyytyä kahteen pystiin: Saldanan naissivuosapalkinnon lisäksi elokuva palkittiin parhaasta alkuperäiskappaleesta.

The Brutalist ja Wicked olivat saaneet kumpikin kymmenen ehdokkuutta. The Brutalist sai lopulta kolme ja Wicked kaksi Oscaria. Brodyn pääosapalkinnon lisäksi The Brutalist sai Oscarit parhaasta kuvauksesta ja parhaasta musiikista.

Ennakkoarvioissa Anoran suurin haastaja parhaan elokuvan kategoriassa oli paavin valinnasta kertova Conclave. Conclave sai ainoan pystinsä parhaasta sovitetusta käsikirjoituksesta.

Muusikko Bob Dylanista kertova elämäkertaelokuva A Complete Unknown jäi ilman palkintoja, vaikka oli saanut kahdeksan ehdokkuutta.

Scifi-hitti Dyyni: Osa kaksi sai kaksi teknistä Oscaria: parhaasta äänestä ja parhaista erikoistehosteista.

Parhaan ulkomaisen elokuvan palkinnon sai brasilialainen Olen yhä täällä, josta tuli Brasilian ensimmäinen Oscarilla palkittu elokuva.

ELOKUVA-alan arvostetuimman gaalan juonsi tällä kertaa koomikko ja juontaja Conan O’Brien.

Avausjuonnossaan O’Brien huomioi myös Los Angelesin tammikuun tuhoisat maastopalot ja niiden uhrit. Hän arveli, että gaala voi tuntua tällaisina aikoina absurdilta rituaalilta.

- Monet ihmiset, joita juhlimme tänä iltana, eivät ole kuuluisia, he eivät ole varakkaita, mutta he ovat omistautuneet ammatille, joka voi hetkessä tuoda meidät kaikki hieman lähemmäksi toisiamme, O’Brien sanoi viitaten elokuva-alan rivityöntekijöihin.

- Jopa kauhistuttavien maastopalojen ja jakaannuttavan politiikan edessä, työ jatkuu.

Myöhemmin gaalassa Los Angelesin pelastusviranomaisia tuli lavalle, ja O’Brien suitsutti heitä sankareiksi.

Gaala alkoi esityksellä, jossa lauloivat Wicked-musikaalin tähdet Cynthia Erivo ja Ariana Grande.