Ansiotuloverotuksessa hurjia eroja – kireimmin kohteleva kunta löytyy Keski-Pohjanmaalta

Manner-Suomessa kunnat verottavat keskimäärin kaikkein kireimmin ansiotuloja tänä vuonna Etelä-Savossa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Asia ilmenee Veronmaksajain keskusliiton tekemästä selvityksestä.

Selvityksen mukaan kunnallisveroprosentti on Etelä-Savossa tänä vuonna keskimäärin 9,17. Kevyintä verotus on puolestaan Uudellamaalla, jossa keskimääräinen kunnallisveroprosentti on 6,03.

Keskituloinen palkansaajapariskunta maksaisi Etelä-Savossa tänä vuonna lähes 2 500 euroa enemmän kunnallisveroa kuin Uudellamaalla, jos verot maksettaisiin maakuntien keskiarvojen mukaan.

Laskelmassa ei ole huomioitu kiinteistö- ja kirkollisveroprosentteja, jotka vaihtelevat kunnittain.

KUNNALLISVEROSSA on kuitenkin suuria eroja myös maakuntien sisällä. Esimerkiksi Etelä-Savossa haarukka on Puumalan 6,60 prosentista Kangasniemen, Mikkelin, Pieksämäen ja Rantasalmen 9,40 prosenttiin.

Heiluntaa on Uudellamaallakin. Maakunnasta löytyy koko Suomen vähiten ansiotuloja verottava kunta eli Kauniainen, jossa kunnallisveroprosentti on tänä vuonna 4,40.

Toisaalta Uudenmaan koilliskulmalla Myrskylässä tuloveroprosentti on 9,90 eli enemmän kuin yhdessäkään kunnassa Etelä-Savossa.

Koko Manner-Suomen keskimääräinen kunnallisveroprosentti on tänä vuonna 7,46.

SELVITYKSEN mukaan Manner-Suomen kirein kunnallisverotus on Keski-Pohjanmaan Halsualla, jossa kunnallisveroprosentti on tänä vuonna 10,80. Ero kevyimmän verotuksen Kauniaisiin on 6,40 prosenttiyksikköä.

Laskelmassa esimerkkinä käytetty keskituloinen palkansaajapariskunta pulittaa Halsualla tuloistaan noin 5 550 euroa enemmän veroja kuin Kauniaisissa.

Tähän laskelmaan on otettu mukaan kunnallisveron ohella myös kirkollisvero. Lisäksi laskelmassa on huomioitu pariskunnille samat valtion tuloverot, palkansaajan sosiaalivakuutusmaksut ja yleisradiovero asuinkunnasta riippumatta. Kiinteistöveroa ei ole huomioitu.

Pariskunnan yhteenlasketut vuositulot ovat laskelmassa noin 93 000 euroa. Palkkatulot perustuvat Tilastokeskuksen tilastoihin kokoaikaisten palkansaajien mediaanituloista toissa vuodelta ja ennustettuun ansiokehitykseen vuosina 2023-2024.

MANNER-SUOMEN kuntien toissa vuoden tuloveroprosenteista leikattiin 12,64 prosenttiyksikköä vuodelle 2023 sote-uudistuksen vuoksi. Näin ollen kunnat eivät saaneet itse päättää viime vuoden tuloveroprosenttejaan.

Alkaneen vuoden prosentit kunnat sen sijaan saivat päättää, mutta jokaisen kunnan tuli vähintään pyöristää tuloveroprosenttinsa sadasosat lähimpään kymmenykseen.