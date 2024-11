Antti Lindtman: Tätä Trumpin voitto tarkoittaa Suomelle

– Trumpin aiempien kannanottojen perusteella hänen toinen presidenttikautensa tarkoittaisi kasvavia haasteita Euroopalle. EU:n saati Suomen ei ole kuitenkaan syytä ylireagoida etukäteen – ja luonnollisesti meidän tulee tehdä kaikkemme, että itse emme tarpeettomasti heikennä suhdetta USA:han ja sen tulevaan hallintoon, Lindtman kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Keskiviikkona puoliltapäivin Suomen aikaa on jo selvää, että Trump nousee Yhdysvaltojen seuraavaksi presidentiksi. Trump on julistautunut vaalivoittajaksi.

Lindtman sanoo toivovansa, että vaalien jälkeen Yhdysvaltojen ylenpalttisesta polarisaatiosta ja negatiivisen kampanjoinnin kärjistymisestä päästään vähitellen eroon ja maan poliittinen järjestelmä tervehtyy.

– Eurooppa on vaikeiden valintojen edessä. Selvää kuitenkin kaikissa tapauksissa on, että eurooppalaisten täytyy ottaa isompaa vastuuta omasta turvallisuudestaan ja sen edellyttämästä puolustuksesta. EU:n on syytä jatkaa tukeaan Ukrainalle ja vaikuttaa siihen, että Yhdysvallat tekee samoin.