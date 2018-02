Antti Rinne jyrähti Senaatintorilla: ”Hallituksen kuva ihmisistä on, että työttömät ovat laiskoja ja saamattomia”

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne sanoi Demokraatin haastattelussa Helsingin Senaatintorilla palkansaajien mielenilmauksen yhteydessä, että ihmiset kokevat työttömien aktiivimallin epäoikeudenmukaiseksi.

– Ei kukaan vastusta sitä, että annetaan ihmisille aktiivista tukea palveluiden muodossa ja autetaan, mutta ongelma on siinä, että hallituksen kuva ihmisistä on ikään kuin, että työttömät ovat laiskoja ja saamattomia, ja sen takia pitää panna keppiä päälle ja leikata vielä viisi prosenttia työttömyysturvaa. Se on väärin.

Rinteen mukaan torilla oli jopa rauhallinen tunnelma siihen nähden, kuinka pahoillaan ihmiset leikkauksesta ovat.

Rinne kommentoi myös lyhyesti väitettä, että SDP olisi masinoinut mielenilmauksen. Hänen sanoi olevansa paikalla kutsuttuna väittelijänä.

– SDP ei ole tässä mukana sen enempää kuin muutkaan puolueet.

Rinteen haastattelu alkaa videolla noin kohdasta 25:40. Rinnettä haastatteli toimittaja Topi Juga. Videon kuvasi Pekko Korvuo.