Argentiinan välivaalit: Milei saa jatkaa saksilinjallaan

Argentiinassa presidentti Javier Milein poliittinen liittouma on ottamassa voiton maan tärkeissä välivaaleissa, selviää alustavista tuloksista. Jopa keskustavasemmistolainen pääkaupunkiseutu kääntyi hänen taakseen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Milein ultraliberaali La Libertad Avanza -liittouma oli saamassa runsaan 40 prosentin ääniosuuden, kun äänistä oli laskettu noin 99 prosenttia.

Yllättävimmät tulokset nähtiin maan pääkaupungissa Buenos Airesissa, jossa presidentin liittolaiset kärsivät syyskuun aluevaaleissa raskaan tappion.

Nyt presidentin liittouma onnistui jopa voittamaan pääkaupungissa keskustavasemmistolaiset peronistit, joiden vahvaa kannatusaluetta Buenos Aires on perinteisesti ollut.

Koko maassa peronistien kannatus olisi jäämässä alustavien tulosten mukaan vain reiluun 31 prosenttiin.

- Paljon useammat argentiinalaiset haluavat mennä eteenpäin kuin taaksepäin, Milei sanoi viitaten opposition heikkoon tulokseen.

Argentiinan politiikkaa ovat vuosikymmeniä johtaneet peronistit ja välillä myös keskustaoikeisto.

Välivaaleissa valitaan puolet edustajista 257-paikkaiseen edustajainhuoneeseen sekä kolmasosa senaattoreista 72-paikkaiseen senaattiin.

Vaalien äänestysprosentti oli alustavien tietojen mukaan liki 68 prosenttia. Äänestysprosentti on alhaisin kansallisissa vaaleissa yli 40 vuoteen.

VÄLIVAALIEN voitto oli Milein mukaan tärkeä virstanpylväs hänen valtakaudelleen.

- Tänään olemme saavuttaneet käännekohdan, tänään alkaa suuren Argentiinan rakentaminen, Milei sanoi juhliessaan voittoaan Buenos Airesissa.

Milei vakuutti jatkavansa uudistusmielisellä linjalla.

Espanjalaislehti El Pais kuvaili Milein puolueen kannattajien tunnelmia euforisiksi alustavan vaalituloksen selvittyä vaalivalvojaisissa Buenos Airesissa.

- Suosionosoituksia, ilonhuutoja ja ylistyslauluja, lehti kirjoitti.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump niin ikään onnitteli liittolaistaan.

- Onnittelut presidentti Javier Mileille hänen murskavoitostaan Argentiinassa, Trump kirjoitti Aasian-matkaltaan Truth Social -viestipalvelussa.

Trump lupasi ennen vaaleja 40 miljardin dollarin eli noin 34 miljardin euron edestä avustusta Argentiinalle. Trump oli kuitenkin varoittanut Argentiinaa siitä, että hän ei olisi yhtä antelias, jos sunnuntain vaalit eivät sujuisi Milein toivomalla tavalla.

- Hän tekee loistavaa työtä! Argentiinan kansa on osoittanut, että luottamuksemme häneen oli perusteltua, Trump totesi nyt päivityksessään.

VAALIT OLIVAT ensimmäinen kansallinen testi Milein kannatukselle sen jälkeen, kun hän voitti vaalit kaksi vuotta sitten lupauksellaan elvyttää pitkään taantunut Argentiinan talous sarjalla kivuliaita uudistuksia.

Milei lähti sunnuntain vaaleihin vaikeista asetelmista. Presidentin kannatuslukemat ovat olleet laskussa, ja moni Milein sisäpiiriin kuuluva on ryvettynyt erinäisissä skandaaleissa.

Milei tunnetaan radikaalista leikkauspolitiikastaan. Hän on tehnyt kovia leikkauksia ja purkanut sääntelyä pyrkimyksissään saada Argentiinan huonosti voiva talous kasvamaan.

Milei on karsinut kymmeniätuhansia julkisen sektorin työpaikkoja sekä leikannut terveydenhuollosta, koulutuksesta ja eläkkeistä.

Raju leikkauspolitiikka on saanut maan inflaation hidastumaan huomattavasti, mutta samalla Argentiinan talouskasvu, kulutus ja teollisuus ovat kärsineet.